Bloemen Bellini verhuist naar Markt 4 in Wingene en breidt uit: “Met deze uitbreiding willen we nog meer inzetten op aanbod”

Bloemen Bellini ruilde zijn vaste stek op het Kerkplein 16 in Wingene in voor een ruimer pand op Markt 4. De gloednieuwe winkel brengt een groter aanbod. “Wij blijven doen wat we altijd al deden en brengen beeldschone bloemencreaties naar voren, zoals de naam Bellini het zegt.”

“In 1999 startte ik mijn eigen, zelfstandig bloemenwinkeltje in de gemeente Pittem”, vertelt florist Bert Van Parys (47). “Door de jaren heen is er heel wat veranderd. De meest gewaagde sprong in mijn carrière was de verhuis, nu drie jaar geleden, naar de gemeente Wingene. Samen met mijn echtgenote Nele Sabbe (45) opende ik bloemen Bellini op het Kerkplein 16 in Wingene. Bloemen Bellini doet het supergoed en ik weet nu dat de gewaagde sprong die ik toen maakte, een geslaagde sprong is.”

“Ons winkeltje aan het Kerkplein werd echt te klein. We willen onze klanten nog meer service bieden en inzetten op meer keuze en aanbod. Om dat mogelijk te maken, was een ruimere winkel nodig. Een geschikte plek vonden wij om de hoek, op Markt 4 in Wingene.”

“Ook al is bloemen Bellini verhuisd, toch blijft de gelijkenis met wat we vroeger deden behouden”, vult Nele aan. “We voelen ons helemaal thuis in de wereld van bloemen en planten, en we willen een verhaal vol schoonheid breien aan bloemen Bellini.”

Kraakverse bloemen

“Onze grootste troef is het dagverse aanbod aan snijbloemen. Iedere ochtend trekt Bert eropuit om verse bloemen aan te kopen. Zo kunnen we versheid garanderen en verrassende boeketten aanbieden. We helpen de klant om een boeket samen te stellen. Dit kan gaan van een bijzonder kleurrijk boeket tot een veldboeket, een romantisch of een naturel boeket. Alle bloemstukken worden door ons vervaardigd. We werken er onze creativiteit in uit en komen zo tot een beeldschoon resultaat. De winkel is verder ook aangevuld met kleurrijke bloeiers, groenblijvende planten, droogbloemen en decoratiemateriaal. Als extra dienstverlening leveren wij ook bloemen aan huis.”

Onze grootste troef is het dagverse aanbod aan snijbloemen

Huwelijken

Naast het beroep van florist is Bert ook ceremoniemeester en een meester in het verzorgen van huwelijksvieringen. “Ik verzorg heel graag huwelijksvieringen, en dit van A tot Z”, vertelt hij. “Bij een huwelijk horen nu eenmaal mooie bloemen. Ik help het kersverse koppeltje graag bij het kiezen van huwelijksbloemwerk. Desgewenst kan men ook een beroep doen op zaalversiering, een rode loper en mijn dienst als deskundig ceremoniemeester. Voor elk budget kan iets moois geregeld worden. Nele helpt mensen met plezier bij het zoeken naar en het schrijven van teksten voor de huwelijksviering.”

Rouw

“Naast huwelijken verzorg ik ook uitvaartdiensten. Ik bied funeraire diensten aan in de verzorging en het transport van overleden mensen. Ik doe dit op zelfstandige basis en voor verschillende uitvaartcentra. Voor rouwbloemstukken kan men bij ons in de winkel terecht. Deze worden telkens zo persoonlijk mogelijk gemaakt. Het verdriet is vaak heel groot en een mooi bloemstuk schenkt kracht.”

Bloemen Bellini is voortaan te vinden op Markt 4 in Wingene. Op zondagnamiddag en op maandag is de winkel gesloten. Bestellen kan ook via www.bloemenbellini.be of via bertvanparys@skynet.be.