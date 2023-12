Bjorn weer genomineerd voor award beste schrijnwerker

Er bestaat niet alleen een award voor de beste chocolatier, beste slager of traiteur of beste bakker maar ook in de branche van het vak timmerwerk kan je proberen een onderscheiding binnen te halen. “Wie niet waagt niet wint”, dacht de Oostrozebeekse schrijnwerker Bjorn Vandekerckhover (37) uit de Molstenstraaat en hij schreef zich prompt in bij de Vlaamse Schrijnwerkers Organisatie die jaarlijks een award uitschrijft voor de beste schrijnwerker van het jaar. “Bij mijn eerste deelname vorig jaar was het meteen prijs en werd ik verkozen tot beste schijnwerker van het jaar. Ik nam toen deel met een project rond houtskeletbouw. Intussen ben ik voor de tweede keer genomineerd en zit bij de laatste vijf om een tweede award binnen te halen”, opende een enthousiaste Bjorn.

“Ik volgde een opleiding houtbewerking in het VTI in Tielt om vervolgens nog een graduaat af te werken in houttechnieken in Gent. Na de studies werkte ik een vijftal jaren als projectleider om al vlug in bijberoep te werken als schrijnwerker-meubelmaker. 14 jaar geleden zette ik de stap naar volledige zelfstandigheid met houtbewerking als hoofdberoep. Intussen heb ik nog een arbeider in dienst. Ik specialiseer me vooral in interieurinrichting zoals maatkasten, dressings, winkelinrichtingen en allerlei soort maatwerk. Toen ik ontdekte dat er ook binnen de branche een prijs te winnen viel heb ik vorig jaar voor de eerste keer deelgenomen aan een wedstrijd en werd ik verkozen als beste schrijnwerker door de Vlaamse schrijnwerkers organisatie met een project rond houtskeletbouw. Intussen ben ik voor de tweede keer genomineerd en volgt er op 14 december de prijsuitreiking in Affligem. Ik nam deel met de inrichting van het restaurant Cailloux in Knokke. Met dit project behoren we nu al tot de laatste vijf genomineerden. Door deel te nemen ben je haast verplicht de lat steeds hoger te leggen Bovendien geeft het een enorme voldoening werk af te leveren dat door een vakjury naar waarde geschat wordt”, besluit Bjorn Vandekerckhove. (CLY)