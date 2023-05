Bjorn Ghyselen uit De Panne stelt eigen handtassenmerk Peterselie voor: “Tassen voor vrouwen én mannen”

Bjorn Ghyselen, afkomstig uit De Panne lanceert een nieuwe landing handtassen voor zijn eigen merk Peterselie Bruxelles. De handtassen kunnen zowel door vrouwen als mannen gedragen worden. “Het idee om zelf handtassen te ontwerpen is twee jaar geleden ontstaan en nu ben ik al bezig met een derde ontwerp. Handtassen zijn eigenlijk gewoon een manier om jouw gerief te dragen, dat is niet specifiek voor vrouwen. Dat taboe wil ik graag doorbreken”, vertelt Bjorn.

Twee jaar geleden ging Bjorn Ghyselen, afkomstig uit De Panne aan de slag om zijn idee voor een eigen handtassenmerk uit te werken. “Het begon eigenlijk met een totebag. Ik was zelf op zoek naar een goede leren tas om mijn spullen in te dragen, maar die vond ik niet. Dus dan heb ik maar beslist om zelf een leren totebag te ontwerpen. Ik heb toen ook wat contacten gelegd en zo kwam ik terecht bij een atelier in Veneto, de regio rond Venetië in Italië. Hun kennis van leer wordt al decennialang van generatie op generatie doorgegeven in de familie. Ze hadden dus talloze ervaring om met mijn idee aan de slag te gaan.”

Met het merk Peterselie wil Bjorn handtassen maken voor vrouwen én mannen. “Tegenwoordig zie je steeds vaker mannen juwelen of nagellak dragen. Maar handtassen bij mannen zie je over het algemeen nog weinig. Terwijl een handtas eigenlijk gewoon een manier is om jouw gerief te dragen. Het zijn maar enkele kleine details, die ervoor zorgen dat een handtas specifiek voor een man of een vrouw is. Ik gebruik gewoon één design voor beide. De handtassen worden gemaakt met deadstock. Dat zijn eigenlijk grote stukken onaangeraakte overschotten leer. Dat komt van grote merken, die het leer dan uiteindelijk niet meer nodig hebben of die collecties annuleren waardoor het leer blijft liggen. En daarmee gaan wij dan aan de slag. Daardoor kunnen we vlug handtassen uitbrengen en verwisselen van model.”

Frisse naam

Wat begon als een bijberoep groeide al vlug uit tot meer. “Ik heb mijn job in de communicatiesector stopgezet om meer tijd en vrijheid te hebben voor de handtassen. Nu werk ik als freelancer. Naast enkele kleinere opdrachten ligt mijn focus vooral op Peterselie. Als jongere kwam ik vaak op een idee voor een merk of en product, dat ik wilde ontwerpen of uitbrengen. Die ideeën bewaarde ik allemaal onder de naam ‘Peterselie’. Want ik vind dat woord heel leuk en ook fris klinken. Het is geen voor de hand liggende naam voor handtassen. Dat is ook een mooi symbool van hoe ik de grenzen net wil verleggen.”

“Met Peterselie wil ik het taboe rond mannen en handtassen aankaarten”

“Maar het is ook een knipoog naar mijn West-Vlaamse roots”, gaat Bjorn verder. “Vroeger zag ik iedere lente en zomer elke dag de peterselie groeien en bloeien in onze tuin. Ik vond dat ook zeer lekker en ben er mee vergroeid geraakt. Sinds een paar jaar woon ik in Brussel en hier heeft mijn idee voor Peterselie een echte boost gekregen. De stad bruist van de creativiteit. Ik hou van De Panne, maar Brussel heeft mijn horizonten fel verruimd.”

Emoties tonen

Bjorn wil niet alleen het taboe van mannen, die handtassen dragen, doorbreken. “Met de campagnefoto’s van huilende modellen wil ik tonen dat het oké is om jouw echte emoties te tonen. Voor andere merken moeten modellen ofwel super gelukkig ofwel heel serieus op de foto staan. Er is precies geen plaats om andere emoties te tonen en dat wil ik veranderen. Het is oké om te wenen en het is oké om dat te tonen, ook voor mannen.”

Met zijn campagnebeelden van wenende modellen, wil Bjorn aantonen dat het oké is om je emoties te tonen.

Een gedurfd campagnebeeld, dat positief onthaald werd. “De reacties waren heel positief. Ik had het idee al even in mijn hoofd, dus voor mij voelde het heel normaal. Maar voor de meeste mensen was dit een nieuw beeld. In West-Vlaanderen heeft het shockeffect nog iets meer gewerkt dan in Brussel. Daar is het al iets normaler en minder nieuw. Maar ook in mijn oude thuisprovincie zijn de handtassen van Peterselie heel goed ontvangen”, zegt Bjorn enthousiast.

Internationale verkoop

Ondertussen is Bjorn al druk bezig met een derde ontwerp. “Ik wil nog enkele stukken uitbrengen tot Peterselie een volledige eigen collectie heeft. Daarnaast ben ik ook aan het kijken om er nog misschien andere accessoires bij te nemen, zoals riemen. Nu zie ik soms al in het straatbeeld mensen met mijn handtassen lopen en dat geeft een super gevoel. Maar Peterselie heeft al heel wat verkoop in het buitenland. Regelmatig sturen we handtassen op naar Londen of Berlijn naar mensen, die waarschijnlijk de handtassen hebben gezien op sociale media. Het idee dat mensen Peterselie internationaal al beginnen kennen en kopen is absurd, maar ook heel zalig.”

De ultieme droom? “Dat is dat mensen niet alleen aan het kruid denken wanneer ze peterselie horen, maar ook aan het handtassenmerk”, lacht Bjorn. “Dat is een heel verre droom, dat besef ik. Een ander doel is om het stereotype dat handtassen voor vrouwen zijn weg te werken. Als iedereen in België een handtas kan dragen, zonder dat er vreemd wordt van opgekeken, zal ik al blij zijn.”