Björn en Liesbeth nemen fietshandel Rudi Ponseele over

Fietshandelaar Rudi Ponseele gaat met pensioen en laat zijn zaak in de Bissegemstraat begin 2024 over. Björn Grysouille en Liesbeth Wouters volgen hem op. Zij houden nu nog fietsenzaak Cykla Fietsservice open. “Dit is voor beide partijen een unieke kans”, klinkt het.

Voor Rudi begon het allemaal in 1973 begonnen. Hij was toen tien. “Gestimuleerd door mijn vader Michel ben ik met wielrennen begonnen. Ik heb zestien jaar gekoerst en doorliep haast het hele parcours: nieuweling, junior, amateur. Het leverde mij in de loop der jaren 50 overwinningen op. Toen het tijd werd om beroepsrenner te worden, heb ik gepast. Daarvoor was ik net niet goed genoeg”, legt hij uit.

Krantenronde

Inmiddels bouwde hij een eerste woning samen met zijn vrouw Fabienne Peeters rechtover de huidige zaak. Daar verkocht en herstelde hij fietsen. Aanvankelijk koerste hij ook nog, maar hij haalde vooral extra inkomsten uit een grote krantenronde voor De Weekbode. “Dat laatste heb ik nog lange tijd volgehouden”, vertelt hij. “Uiteindelijk kon ik van mijn zaak leven, met Fabienne als rechterhand aan mijn zijde, terwijl ze onze dochters Ellen en Jamie grootbracht. Die waren niet geneigd de zaak over te nemen. Ik heb het 34 jaar graag gedaan. Ik ben zestig en heb recht op een voltijds pensioen. Wij kunnen eindelijk wat meer tijd voor onszelf creëren en genieten van het leven voor de tijd die ons nog rest.”

Het koppel gaat wellicht aan zee wonen, waar het een zomerverblijf heeft. Toch willen Rudi en Fabienne niet compleet met Gullegem breken. “Wij hebben hier naast de zaak nog een lapje grond liggen waar wij een huisje willen bouwen voor de kinderen, voor kleindochters Maybel en Skye of voor mijn broer, die moet leven met een beperking”, klinkt het.

Godsgeschenk

Dat Bjorn en Liesbeth van Cykla Fietsservice de fietszaak van Fabienne en Rudi willen overnemen, is voor beide partijen een godsgeschenk. Het jonge koppel heeft meteen de ruimte die ze al een tijd zoekt. De Ponseeles kunnen ondertussen de huidige stock fietsen aan vriendenprijzen te verkopen. (AV)

Meer info op 0471/09.09.49 (Cykla) of op 0478/91.18.08 (Ponseele)