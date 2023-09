Bjorn Crombrugge opent hondenspeciaalzaak in Bredene: “Hondenijs bijzonder populair”

Hondenspeciaalzaak Q-ties opende onlangs de deuren in de Kapelstraat te Bredene. Met Bjorn Crombrugge heeft de zaak alvast een ervaren ‘hondenmens’ aan het roer staan. “We hadden eerder een gelijkaardige zaak in Oudenaarde en zijn zelf eigenaar van vier trouwe viervoeters”, aldus Bjorn.

Alles voor de hond, het mag gerust booming business genoemd. Wie in Bredene rondrijdt, komt ze vaak tegen: de hondeneigenaars met achter de fiets een karretje voor mans beste vriend. Kleine keffers met kleurrijke en hoogst originele jasjes, een hondenbuggy,… je kunt het zo gek niet bedenken.

Of toch, want al dat moois is sinds vorige week terug te vinden in hondenspeciaalzaak Q-ties. “Een bijzondere naam die verwijst naar ‘cuties’, het Engels voor ‘schatjes’. We vonden het een leuke naam, die mensen ongetwijfeld nieuwsgierig maakt”, legt zaakvoerder Bjorn Crombrugge uit.

Poes moet wachten

Bij Q-ties vind je alles voor je favoriete viervoeter, en dat is geenszins een holle reclameslogan. “We beperken ons wel tot de hond. Maar misschien komt hier ooit ook wel een kattenafdeling bij. Omdat we beperkt zijn in winkelruimte en het allemaal wat overzichtelijk willen houden, moet de poes het voorlopig wat ontgelden…”

Bjorns tongval verraadt dat hij ooit in Bredene kwam aanspoelen. “We zijn oorspronkelijk van Halle, hadden lange tijd een hondenspeciaalzaak in Oudenaarde maar wonen nu al acht jaar in Bredene. Vandaar dat we onze zaak hier begonnen zijn. Pas op, ik ben wel half West-Vlaming, met familie in Roeselare, en begrijp het dialect perfect. Alleen het spreken valt me wat moeilijk.”

Een badplaats is volgens Bjorn een uitgelezen plek om een hondenspeciaalzaak open te houden. “Mensen komen hier op vakantie of hebben hier een tweede verblijf. Dan gaan ze ook al eens vaker met de hond wandelen. Maar als die al wat ouder wordt en het fysiek lastiger krijgt om baasje bij te benen, dan wordt zo’n hondenbuggy of hondenkarretje (voor achter de fiets) een handig ding. Die buggy’s verkopen dan ook heel goed.”

Speciale voeding

Maar in Q-ties vind je zoveel meer dan dat. “We proberen echt alles voor de hond aan te bieden, van speeltjes en leuke hebbedingetjes tot gespecialiseerde voeding. Een goeie prijs-kwaliteitverhouding staat daarbij altijd voorop. En voor alle duidelijkheid: we zijn er natuurlijk in de eerste plaats voor de Bredense hondenliefhebber”, verzekert Bjorn, die thuis zelf drie Berner Sennens en een Engelse cocker rond heeft lopen. “Die zijn mijn ideale ‘proef’dieren’. Letterlijk vaak, want ik weet, als zij het lusten, dan heb ik een goed product in huis.”

“Onze eigen honden thuis zijn mijn ideale ‘proef’dieren”

Poepzakjes

Bjorn probeert ook producten aan te bieden, die je niet meteen in de warenhuizen of bij kwekers vindt. “Sommige voeding die wij verkopen, kun je als mens zelfs zonder probleem verorberen. En uiteraard bestaat er voor onze harige vriend ook al veganistische of dieetvoeding.”

Speeltjes, eet- en drinkbakken, manden en kussens, hygiëneproducten,… je vindt ze allemaal bij Q-ties. “En dan vergeet je nog enkele leuke dingen als onze Dog Choc, een chocoladereep voor de hond, kaasstokjes (goed voor de tanden) en ons hondenijs. Dat laatste is razend populair en komt in verschillende smaken, die je als mens allicht minder aangenaam zult vinden. Maar ik garandeer je, de versie ‘appel en banaan’ gaat er gegarandeerd ook bij jou in”, grapt Bjorn.

Zijn best verkopende product, daar moet Bjorn niet lang over nadenken: “Poepzakjes! Ongelooflijk hoe vaak mensen hiervoor langslopen. Maar goed ook trouwens, want het gebruik ervan is uiteraard verplicht.”