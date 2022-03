Bjorn begint met Guitars Only in Kerkstraat in Oostrozebeke

Op vrijdag 1 april opent met Guitars Only een unieke gitaarwinkel in de Kerkstraat 23 op de plaats waar vroeger Bloemen Filip zat. De uitbater is Bjorn Van Moorleghem uit Waregem, die volop bezig is aan de inrichting van zijn winkel.

Een typische muziekwinkel uitsluitend voor gitaren openen in een dorp van 7.000 inwoners zoals Oostrozebeke is op het eerste gezicht niet voor de hand liggend, niet Bjorn Van Moorleghem? “Ik ben architect van opleiding, maar met dit beroep ben ik gekapt omwille van persoonlijke redenen. Daarnaast is mijn grote passie muziek en daar wou ik nu echt iets mee doen. Eigenlijk wou ik beginnen met iets totaal nieuws dat niet alleen in de gemeente, maar zelfs niet in de grote regio en zelfs in Vlaanderen nauwelijks bestaat; namelijk een gitaarwinkel.”

“Ik ben zelf muzikant en speel trompet in de harmonie Steeds Beter in Sint-Baafs-Vijve en in de harmonie Kunst en Deugd in Wakken. Vanzelfsprekend speel ik ook gitaar. Dat is mijn favoriete instrument en daarmee had ik al langer iets willen doen. Meestal koopt de jeugd een gitaar online, maar voor een herstelling moeten ze naar een gitaarwinkel, maar zo zijn er heel heel weinig. Met de winkel hoop ik de jeugd aan te trekken.”

“Niet alleen voor herstellingen, maar ook voor verkoop of voor een onderhoud van hun instrument. Ik sta ook open voor het geven van advies bij een aankoop en naar de toekomst toe zullen hier ook workshops plaatsvinden.”

Gamma

“Welk gamma aan producten ik in mijn nieuwe zaak zal verkopen? Gezien het om een gitaarwinkel gaat zal er een uitgebreid gamma aan elektrische gitaren, akoestische en klassiek gitaren aanwezig zijn alsook ukeleles. Intussen volg ik ook nog een opleiding in gitaarbouw.”

(CLY)