Bjorn (36) neemt als zelfstandig uitbater Izegemse Delhaize over: “Een droom die uitkomt”

Bjorn Hongenae was amper 18 toen hij als jobstudent rekken begon te vullen in de supermarkt. Toen al wist hij dat hij in dat vak wilde doorgroeien. En kijk, nog eens 18 jaar later maakt hij zijn grote droom waar en is hij zelfstandige uitbater van een eigen Delhaize in Izegem. De sociale onrust houdt Bjorn niet tegen om er voluit in te vliegen, met respect voor wat was en voor de kennis van zijn personeel.

Hij leidt al een goede week een team van 48 werknemers in Izegem en kent ondertussen blindelings de weg van de droge voeding naar de diepvriesafdeling, maar had je Bjorn een jaar geleden gezegd dat hij hier als zelfstandige uitbater aan de slag zou gaan, had hij vast eens hartelijk gelachen.

“Pas in maart kondigde Delhaize die wissel van winkels in eigen beheer naar zelfstandigen aan, maar één ding was voor mij zonneklaar: ik zou mijn kans wagen. Al van toen ik als jobstudent in de AD Delhaize van Koekelare rekken vulde droomde ik er van om op een dag een eigen supermarkt uit te baten. Het kon nochtans makkelijk anders gelopen zijn. Ik ben op de boerderij van mijn ouders opgegroeid en studeerde later communicatiemanagement in Gent. Een precies carrièrepad had ik echter niet uitgestippeld. Tot ik als vakantiejob rekkenvuller werd en ik na mijn studies de vraag kreeg of ik winkelverantwoordelijke wilde worden. Ik heb toegehapt en daar is de droom ontstaan. Ik genoot er van om de kassa’s op te starten of om fruit en groenten te bestellen. Een winkel, dat leeft en is nooit saai. De dagen vlogen er voorbij. Een paar jaar later kreeg ik de kans om de winkel over te nemen van de eigenaars, maar ik vond dat ik als beginnende twintiger nog te jong was om dan al de sprong te wagen. Later heb ik meermaals gedacht of ik dan toch niet beter de stap had gewaagd, want ik deed het enorm graag.”

Albert Heijn

Bjorn koos in de plaats voor een job in loondienst als store manager voor de toen nieuwe Albert Heijn in Brugge “Je kan veel zeggen van Nederlanders, maar ik heb er wel geleerd hoe je een ploeg moet aansturen, mensen in hun eigenheid te laten en de cijfers sterk op te volgen, terwijl dat vroeger meer op buikgevoel gebeurde. Later ging ik aan de slag als District Manager voor Carrefour en volgde ik negen vestigingen op. Ik heb er veel geleerd, maar miste het ‘commerce’ doen.” En dus keerde Bjorn terug naar zijn eerste liefde: Delhaize. Als store manager in Oostende, dit keer. “Ik volgde een jaar opleiding tot winkeldirecteur en het was in die periode dat ik als adjunct-directeur een jaar stage in Izegem kon volgen. Dat heeft mijn latere keuze voor de stad en deze vestiging zeker beïnvloed.”

Of de prijzen voor de klant hetzelfde zullen blijven? Ik volg de prijszetting van Delhaize

Toen Delhaize in maart aankondigde een reeks winkels te verzelfstandigen waagde Bjorn – met succes – zijn kans. “Ik heb er nu de goede leeftijd voor: oud genoeg om met een beetje verstand beslissingen te nemen en jong genoeg om te durven. Ik begrijp dat die switch voor het personeel met heel wat emoties gepaard ging en kan de sociale onrust in dat opzicht zeker kaderen. Het was aan mij om hen in zekere mate gerust te stellen. Een paar werknemers kozen er voor om elders aan de slag te gaan, de rest wil met mij deze nieuwe uitdaging aan gaan. Dit is een zeer mooie vestiging met veel potentieel. Delhaize zit in mijn genen en ik wil van dit verhaal nog iets mooiers maken. Sinds ik hier aan de slag ben heb ik veel warmte gevoeld en ik ben mijn personeel daar dankbaar voor. Zij weten bovendien als geen ander welke producten hier aanslaan en welke niet, dus ik luister zeker naar hun goede raad.”

Weinig veranderingen

De klanten kan Bjorn alvast geruststellen. “Voor hen verandert er weinig tot niets. Of ik hier nu aan het roer sta of niet, voor hen kan en mag dat geen verschil maken. Daarom koos ik ook bewust voor een ‘zachte’ overgang, zonder toeters en bellen. Op termijn veranderen er wel enkele kleinere zaken. Uit gesprekken met het personeel kon ik afleiden dat de vrijdagavondopening tot 21 uur een maat voor niks is. Het is een dood uur met weinig klanten en dus verdwijnt dat. Vanaf december zal de winkel als compensatie wel op zondagvoormiddag open zijn. Ik wil ook een breder assortiment verse producten. De slagers, echte stielmannen, hebben op dat vlak tal van ideeën en zijn niet langer aan de regels van Delhaize gebonden. Dat geeft hen een zekere vrijheid die de klant ten goede kan komen.”

De voorbije maanden was er veel te doen rond de loonvoorwaarden van de werknemers. “Die blijven hetzelfde en in ruil kan ik buigen op heel wat ervaring. Mijn anciens weten als geen ander welke producten hier wel en niet aanslaan, dus die goede raad neem ik zeker mee. Of de prijzen voor de klant hetzelfde zullen blijven? Ik volg de prijszetting van Delhaize en zelf heb ik geen aanpassingen gepland.”