BizQIT: Een uniek samenwerkingsverband van digitale expertisebedrijven

Op 11 oktober werd BizQIT gelanceerd, een nieuwe alliantie van 13 digitale expertisebedrijven die een vernieuwende en bijzondere aanpak introduceert in de samenwerking tussen digitale start-ups en scale-ups in Vlaanderen. “BizQIT is ervan overtuigd dat door de combinatie van kwaliteitsgarantie, kennisdeling en een focus op innovatie, we een uniek platform tot stand brengen”, zegt Véronique Dewettinck, CEO van BizQIT.

De 13 oprichtende leden van het BizQIT-netwerk zijn Split The Sea, LowCoMotion, ComOne, Soteria Cybersecurity, Ntriga, Techworks, Cloudcom, BizzApps, AskForceOne, Legal Freaks, Borgn, GrowPilot en Key IT. “In een tijd waarin de digitale wereld voortdurend evolueert en consolideert, is het cruciaal voor beginnende en groeiende bedrijven om hun krachten te bundelen en kennis te delen. BizQIT heeft als doel om door middel van gezamenlijke inspanningen, innovatie en voortdurende verbetering de verwachtingen van klanten te overtreffen”, aldus Véronique.

Kwaliteitsgarantie en kennisdeling

“BizQIT hanteert een duidelijke strategie om te zorgen voor kwaliteitsgarantie en effectieve uitwisseling van kennis. We zullen periodieke audits en evaluaties uitvoeren van de diensten die door de aangesloten bedrijven worden geleverd, en we zullen strikte normen en richtlijnen naleven op het gebied van kwaliteit. Door deze grondige aanpak kunnen we waarborgen dat de diensten onder het BizQIT-kwaliteitslabel altijd voldoen aan de hoogste standaarden” licht Véronique toe.

Het uniek samenwerkingsverband wil een actieve cultuur van kennisdeling bevorderen binnen hun netwerk. “Zo organiseren we geregeld bijeenkomsten, workshops en trainingssessies waar leden hun expertise en best practices kunnen delen. Deze gezamenlijke inspanningen zullen niet alleen bijdragen aan de groei van onze leden, maar ook leiden tot innovatie en het ontstaan van nieuwe, vooruitstrevende oplossingen.”