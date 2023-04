Bistro Cou Cou opent in De Haan: sfeervol ‘coucoulouren’ met zicht op zee

Op de zeedijk van De Haan opende bistro Cou Cou zaterdag 1 april voor het eerst de deuren. Annabel Bouwens (34) introduceerde er samen met haar man Thomas een origineel nieuw horecaconcept: lekker ‘coucoulouren’ in een warme, huiselijke sfeer.

“Mijn ouders hebben hier dertien jaar lang een boetiekje gehad, en daarna nog tweeëntwintig jaar een horecazaak onder dezelfde naam. Nu ik de fakkel overneem, besloot ik er een nieuwe frisse touch aan te geven”, vertelt Annabel. Zeg dus niet langer bistro St. Tropez maar wel bistro Cou Cou.

“We wilden een naam die wat speels klinkt, en tegelijk ook uitnodigend is. ‘Coucou’ is Frans voor ‘hallo’, maar deed mij ook denken aan het werkwoord ‘koekeloeren’: lekker mensjes kijken, genieten van het zeezicht en de ondergaande zon”, aldus Annabel.

Ook het interieur van de zaak werd opgefrist, maar het familiale, huiselijke karakter van de vroegere St. Tropez bleef behouden. “Je kan hier zowel terecht voor een koffietje of aperitief als een kleine hap, in de namiddag serveren we verse pannenkoeken. We hebben ook een mooi vegetarisch aanbod van pasta’s, bagels en salades”, besluit Annabel.

Bistro Cou Cou, Zeedijk-De Haan 11 is, behalve op vrijdag, alle dagen open vanaf 10 uur.

(WK)