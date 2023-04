Bistro 144 is nu eetwinkel Atelier 144

Lucas Stroef (26) en Sofie Persyn (27) van Bistro 144 langs de Gistelsteenweg in Varsenare slaan een nieuwe professionele weg in. Ze hebben hun bistro omgevormd tot eetwinkel Atelier 144. “De ommezwaai komt voort uit onze positieve ervaringen met takeaway. En zo hebben we ook iets meer tijd voor onze kindjes.”

Lucas en Sofie startten zo’n 4,5 jaar geleden met Bistro 144, vernoemd naar het huisnummer langs de Gistelsteenweg. Voorheen had het koppel al mooie professionele ervaring opgedaan: Sofie in de zaal bij onder meer het vermaarde Hostellerie Le Fox in De Panne, en Lucas in de keukens van diverse traiteurs en bij Brugse topzaken zoals Tête Pressée en A’Qi. Maar aan dat restaurantleven komt nu dus een einde.

“We speelden al langer met het idee om een eetwinkel met dagverse maaltijden en gerechtjes te starten. Tijdens de coronacrisis met verplichte horecasluiting hadden we veel succes met onze takeawayformules. En ook de automaat met maaltijden die al die tijd al bij onze zaak staat, deed het altijd al goed”, legt Lucas uit.

“Dagschotels, salades, pasta’s en kaas en charcuterie”

“Dus zijn we beginnen denken om het concept bij wijze van spreken om te draaien, en te gaan voor een eetwinkel. Let wel: we hebben heel goeie herinneringen aan het restaurant. Het heeft er ook voor gezorgd dat we nu sterker en volwassener staan; we hebben enorm veel geleerd. Wat ook mee heeft gespeeld in de beslissing, is dat we twee kindjes hebben: een dochter van twee jaar oud en een dochtertje dat binnenkort net vier weken zal zijn… Met een eetwinkel-concept en de meer reguliere uren die daarbij horen kunnen we toch wel meer tijd voor hen vrijmaken.”

Lucas en Sofie hebben de hele zaak dus omgebouwd en vernieuwd om van de bistro een eetwinkel te maken. “Er zullen dagelijks een aantal dagschotels zijn, heel veel suggesties, charcuterie, kaasplanken, salades, pasta’s… Een heel uitgebreid en vers assortiment dus, en gemakkelijk thuis op te warmen. En we bieden zowel klassieke Frans-Belgische gerechten als schotels uit de wereldkeuken aan, zoals Oosters en Noord-Afrikaans. Voor familiefeesten of kerst- en eindejaarsfeesten zullen we ook een aanbod naar wens voorzien.”

(PDV/foto DC)

Meer info: https://www.facebook.com/Atelier144eetwinkel en https://atelier144.be/