Birgitte (52) en zoon Alex (21) openen bakkerijfoodtruck

Sinds 12 juni zie je aan de parking ter hoogte van hoeveslagerij De Bokke geregeld een knalblauwe foodtruck in de vorm van een oud busje staan. Birgitte Croenen (52) en haar zoon Alex Dewilde (21) verkopen er heerlijke bakkersproducten.

In 2018 begonnen Alex en zijn mama met de zaak die ze ‘B&A brood, gebak en desserts’ doopten. “Van bij het begin werkten we louter op bestelling. Zo konden klanten op elk moment verschillende soorten producten bestellen. We werkten op die manier omdat we zo eventuele overschotten konden vermijden.”

“Bij ons thuis in de Lisstraat in Beernem hebben we een klein atelier van waaruit we werken”, steekt mama Birgitte van wal. “Ik bakte altijd al graag, maar heb me bijgeschoold om er ook professioneel mee aan de slag te kunnen.”

Zoon Alex studeert intussen grootkeuken en droomt van veel meer. “Uiteindelijk wil ik graag een ijssalon openen. Dat lijkt me een prachtige uitdaging, al besef ik ook dat het hard werken is”, pikt hij in.

“Het is net als bakker een zware stiel. Zeker als bakker moet je vaak op nachtelijke uren werken en overdag moet je bovendien zorgen dat je administratie in orde is.” Ook de mama maakt deel uit van de droom, “want zij maakt de lekkerste pannenkoeken. Echt op grootmoeders wijze, iedereen vindt die heerlijk!”

Halfvolle ovens

Na vier jaar beslisten Birgitte en Alex om het over een andere boeg te gooien. “We vonden dat we te vaak halfvolle ovens moesten aansteken. Daarom willen we onze producten nu ook fysiek aan de man brengen. We willen groeien en zo later ook op evenementen staan met onze foodtruck.” Daarbij mikt het duo vooral op communies en andere feestjes.

De volgende stap in het groeiproces van hun zaak ligt dichtbij huis. “We willen graag af en toe op de markt van Oedelem kunnen staan. Daar willen we ijsjes en unieke croque monsieurs verkopen. Ik volgde er een speciale opleiding voor om een gastronomische versie van de gekende broodjes te maken”, vertelt Birgitte.

Ze combineren de activiteiten met een andere job of opleiding. “Op die manier bouw je een bepaalde zekerheid op”, gaat de mama verder. “Dat blijven combineren met iets wat we heel graag doen, dat is de bedoeling”, lacht ze.