Biotextielwinkel Maria’s corner in Kortrijk bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd

Biologisch en eerlijk! Het zijn de twee speerpunten waarmee Maria Dermaut (30) al vijf jaar de wereld probeert te veranderen. Dit weekend bestaat Maria’s Corner vijf jaar en dat moet gevierd worden.

Hippe T-shirt, trendy sneakers en zelfs bedlinnen met motief. De tijden dat de woorden ‘bio’ en ‘fairtrade’ automatisch werden gekoppeld aan de hippiegemeenschap liggen al lang achter ons. Een evolutie die Maria in haar Maria’s Corner, de enige bio- en fairtrade textielwinkel van Kortrijk, de afgelopen vijf jaar ook heeft kunnen vaststellen.

“Toen ik nog maar pas open was, trok ik vooral een ouder publiek aan, maar nu vindt ook de jongere generatie de weg naar hier”, lacht ze. “Het besef is de afgelopen jaren bij iedereen gegroeid dat we niet langer verder kunnen zoals we bezig zijn, willen we onze kinderen een leefbare planeet nalaten. De producten die we hier aanbieden zijn niet alleen biologisch, ze zijn ook nog eens eerlijk.”

“Iedereen in het circuit werd eerlijk betaald aan een correct loon en werkt in degelijke omstandigheden. Op die manier is Maria’s Corner uitgegroeid tot meer dan een winkel alleen. Het is een soort van ontmoetingsplaats geworden voor een community.

Niet te duur

Fairtrade gaat nog steeds gebukt onder het stigma van de prijs, een argument dat compleet is achterhaald volgens Maria. “Duur? Voor 13 euro heb je reeds een katoenen T-shirt, echt duur kun je het dan ook niet noemen”, pikt ze in. “Meer nog, je krijgt er een oerdegelijk exemplaar voor, dat zeker lang zal meegaan. De goedkopere, massaproductie exemplaren kunnen dat niet en moeten veel sneller worden vervangen.”

De vijfde verjaardag wordt dan ook uitbundig gevierd, zonder de identiteit van de zaak uit het oog te verliezen. “We begonnen donderdag al met een exposé over fairtrade, in samenwerking met de stad, Howest en Oxfam”, gaat Maria verder. “Vrijdag en zaterdag gaan we dan feesten in de winkel zelf.”

“Mensen zijn er welkom voor een hapje en een drankje en iedereen kan er kennismaken met ons aanbod. Bezoekers kunnen dan meteen ook gaan snuisteren in onze nieuwe uitbreiding, waar we ons gaan toespitsen op bedlinnen, gecombineerd met kunstwerken.”

