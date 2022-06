Biostoom zet elke dag 15.406 stappen

De 10.000 stappen-clash ‘No Steps, No Glory’ voor bedrijven vond plaats van 1 tot 31 mei. Bedoeling was om met de personeelsleden zo veel mogelijk stappen te zetten in een maand. Van de 33 deelnemende Vlaamse bedrijven eindigde Biostoom Oostende op de eerste plaats. De 23 werknemers zetten in mei gemiddeld 15.406 stappen per dag en werden daarvoor dinsdag beloond met de Wisseltrofee 2022 en een professionele pingpongtafel.

Het is bewezen dat voldoende bewegen gezondheidsvoordelen met zich brengt. Regelmatig bewegen zorgt ervoor werknemers die alerter, productiever en stressbestendiger zijn. Voldoende bewegen zorgt ook voor beter ontwikkelde spieren en botten en het risico op kanker neemt af. Het bevordert de werksfeer en samen met de collega’s streven naar de meeste stappen is bevorderend voor de teamspirit. Reden genoeg voor het Vlaams Instituut gezond leven om een 10.000 stappen-wedstrijd voor bedrijven te organiseren onder de noemer ‘No Steps, No Glory’.

Ook Biostoom Oostende vindt de gezondheid van de werknemers belangrijk. In de maand mei hielden de werknemers, vier weken lang, hun stappen nauwkeurig bij en samen stapten ze naar de overwinning. Met 23 van de 26 werknemers stapten ze 6.153.054 stappen bijeen. Dat is goed voor een reis van 4.307 km ver.

Negen verdiepingen

“Biostoom mag terecht trots zijn op zijn personeel”, zegt Luc Lievens, plant manager van het bedrijf aan de Solvaylaan, dat restafval omzet in hernieuwbare energie . “Bij onze vorige deelname, in 2019, behaalden we een mooie tweede plaats. Dit jaar had ik niet op een podiumplaats gerekend. Na één week stonden we echter al in de top-drie en alle werknemers waren extra gemotiveerd om deel te nemen en een extra tandje bij te steken. Wij hebben een bedrijf dat 3 ha groot is. Er zijn negen verdiepingen. Sowieso moeten er veel kilometers gedaan worden op de werkvloer. Een groot deel van het personeel komt regelmatig met de fiets naar het werk, samen goed voor 1.772 verplaatsingen of 44.737 km.

Deze week hebben wij er een Belgische kampioen bij gekregen. David Dejonckheere won het BK ‘Stokpaardje rijden’ in De Haan. Uiteraard krijgt de Wisseltrofee ‘No steps, no glory’ een mooie plaats in het bedrijf en de moderne, pingpongtafel uit karton, komt in de sportzaal naast het houten exemplaar waar we al over beschikken. We zullen er dankbaar gebruik van maken!”

Van aarde naar maan

De prijzen werden symbolisch overhandigd door Jana Rotsaert van het lokaal gezondheidsoverleg Logo Brugge-Oostende. De aanwezige werknemers werden voor de receptie uitgenodigd om samen deel te nemen aan een beweegtussendoortje van vijf minuten en de nieuwe pingpongtafel uit te testen. Jana voegde er ook nog enkele leuke weetjes aan toe: aan de stappenclash namen 2.329 werknemers deel en samen werden 582.377.409 stappen gezet. Dat is 407.662 km of meer dan de verste afstand tussen de aarde en de maan.