BiometriQ uit Kortrijk is genomineerd voor beloftevolle KMO van het jaar van UNIZO: “Vertrokken vanuit paradoxale vaststelling in onze maatschappij”

De genomineerden voor de UNIZO-wedstrijd beloftevolle KMO van het jaar zijn bekendgemaakt. Het Kortrijkse bedrijf BiometriQ is een van drie genomineerden in de categorie. Pieter Josson (35) en Tijs Engelrelst (29) zijn de eigenaars van het bedrijf. Josson gaf dinsdag een pitch tijdens de officiële aankondiging.

BiometriQ is een Kortrijks bedrijf dat de markt van het voedingsadvies wil verzoenen met AI en machine learning, kortweg met data. Pieter Josson, die al eens verscheen in onze rubriek als Kortrijkse adelaar en afkomstig is van Bissegem, pitchte tijdens de officiële aankondiging van de kandidaten voor beloftevolle KMO van het jaar.

“Eind 2020 stonden Tijs en ik stil bij de volgende paradox: “Hoe kan het dat je enerzijds steeds meer mensen hebt die zich bewust zijn dat een gezonde levensstijl belangrijk is – en die er ook tijd en geld in willen investeren – en dat er anderzijds toch steeds meer mensen de gevolgen dragen van een slecht eetpatroon?””

Datagedreven voedingsadvies

“Wij kwamen allebei uit de wereld van de machine learning en AI en zagen dat alles steeds meer datagedreven wordt in onze maatschappij. En toch keek er in de markt van het voedingsadvies niemand naar data en volgde iedereen dezelfde generieke adviezen, die dan ook nog eens om de 6 maanden veranderen. Hoe komt het dat er niet één voedingsadvies bestaat?”

“Het antwoord is simpel: iedereen is uniek en heeft een verschillend ideaal dieet. Wij zijn dus met BiometriQ een antwoord gaan zoeken op al de net gestelde vragen en hebben werk gemaakt van gepersonaliseerd en datagedreven voedingsadvies. Dat gebeurt aan de hand van DNA, glucosesensoren, wetenschappelijke vragenlijsten, enz.”

Preventieve gezondheidszorg

“We werken samen met zo’n 200 gezondheidsprofessionals die concrete adviezen opstellen voor onze klanten waardoor we snelle en consistente resultaten verkrijgen. Sinds kort zetten we ook onze eerste stappen in de markt van de preventieve gezondheidszorg voor levensstijl gerelateerde ziektes zoals diabetes type 2.”