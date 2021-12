Biocertificaat is bekroning voor artisanaal bedrijfje Lekker Ann’ders

Ann Vandenbroucke heeft met haar artisanaal productiebedrijfje Lekker Ann’ders een biocertificaat gekregen. Een bekroning voor haar aanpak. Op korte termijn wil ze 3.000 gezonde biomaaltijden per week bereiden.

Lekker Ann’ders is de toepasselijke naam die Ann Vandenbroucke bedacht voor haar nog jong artisanaal productiebedrijf dat gespecialiseerd is in verse en ambachtelijk bereide maaltijden met biologische, lokale en seizoensgebonden producten en met knipoogjes naar de wereldkeuken. Haar maaltijden worden vacuümverpakt geleverd aan voedingswinkels over heel Vlaanderen (natuurwinkels, biowinkels, gespecialiseerde voedingszaken, …) maar ook meer en meer aan bedrijven.

Na de recente verhuizing naar een nieuw en groter pand op de Spiegelparksite in de De Cassinastraat in Deerlijk heeft Lekker Ann’ders voor de dagverse maaltijden nu een biocertificaat gekregen van het controleorganisme Certisys, de pionier op het vlak van biocertificatie in België. “Zo’n certificaat is vrij uniek in de sector van de bereide maaltijden. Je krijgt het heus niet zomaar”, verduidelijkt Ann Vandenbroucke.

Strenge voorwaarden

“Het label garandeert dat de productie gebeurt volgens de strenge regels van de biologische landbouw, verwerking en verkoop. Er is een consequent traceringsproces van bij de landbouwer en de groothandel tot bij de verwerker die het eindproduct aanbiedt. Zowel receptuur (gebruikte ingrediënten) als aankopen moeten van biologische oorsprong zijn en alle betrokken partijen moeten een biocertificaat hebben om te mogen samenwerken. Dat wordt allemaal administratief gecontroleerd.”

“Een biolabel betekent ook producten vrij van pesticiden of additieven. Het blijft daarom een eerlijk product. Alle maaltijden worden bovendien op een innovatieve en duurzame manier vacuüm verpakt. Dat zorgt ervoor dat de houdbaarheidsdatum met 10 dagen verlengt. De verpakking in vormkarton is voor 95 procent biologisch afbreekbaar.”

Passie en positionering

Als fervente hobbykok droomde Ann Vandenbroucke al een hele tijd van een eigen artisanaal productiebedrijfje. Met veel aanmoediging van familie en vrienden besliste ze om haar droom waar te maken en startte ze de opleiding traiteur-restauranthouder bij Syntra. Onder het motto ‘koken is veel meer dan een optelsom van ingrediënten’ en ‘bio kan ook lekker zijn’ verloor ze tijdens deze opleiding haar hart en passie aan verse en gezonde voeding. Die aanpak trok ze volledig door in Lekker Ann’ders: ambachtelijke bereiding, verfijnd smakenpallet, royale porties van 500 gram, afwisseling in het wekelijks aanbod en gezonde en evenwichtige samenstelling van de maaltijd.

Ann werkt momenteel met drie vaste medewerkers en met de occasionele inzet van zelfstandigen en flexijobbers bij (on)voorziene druktemomenten. Management-technisch laat Lekker Ann’ders zich bovendien sterk omkaderen. Het financieel en organisatorisch advieskantoor Jump4more uit Anzegem houdt zich als minderheidsaandeelhouder bezig met de juridische, fiscale, financiële en HR-opvolging.

Dit team heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden, doorlichten en sturen van bedrijven in tal van sectoren.

Ambities en Wallonië

“Die omkadering laat mij toe om organisch te groeien en mij 100 procent te storten op lekker en gezond koken”, gaat Ann verder. “De ambities zijn om op termijn tot zowat 3.000 maaltijden per week te bereiden, het aantal winkelpunten in Vlaanderen verder uit te breiden en de marketinginspanningen voor bedrijfsabonnementen op te drijven. Het principe van een bedrijfslunch is dat kmo’s partners worden en de werknemers via een login op het portaal van Lekker Ann’ders hun bestelling kunnen doorgeven, zowel voor hun eigen lunch als om eventueel mee te nemen naar huis voor het hele gezin. Er zijn ook ambities over de taalgrens want vanaf begin 2022 zullen de maaltijden van Lekker Ann’ders ook in een aantal Waalse winkelpunten te vinden zijn.” (RD)

Info: 0495 29 67 63, info@lekkerannders.be en www.lekkerannders.be.