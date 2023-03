Binnenhuisarchitecte nam Boetiek IF onder handen: “Dezelfde oppervlakte, maar ruimer”

Wie regelmatig flaneert langs de Alfons Pieterslaan in Oostende heeft het wellicht al gemerkt. De etalage van Boetiek IF, die al 50 jaar bestaat, ziet er helemaal anders uit. Uitbaatster Murielle Wallenbourg (47) voelt zich heel opgetogen na de herinrichting van haar zaak. Nu de verbouwingen achter de rug zijn, heeft Murielle echt een boost gekregen om zich nog jaren in te zetten voor haar klanten.

Damesboetiek IF is al vijftig jaar een vaste waarde in de Alfons Pieterslaan. Murielle is volop bezig met het uitpakken als we arriveren: “In 1973 heeft mijn moeder Nicole de zaak opgestart, die voordien in de Christinastraat was gevestigd. Al van mijn twaalfde hielp ik mama mee in de winkel. Ik ben boekhoudster van opleiding en werkte achtereenvolgens bij de Wagon Lits/Jetfoil, Hooverspeed en daarna ook twaalf jaar bij de Vlaamse Gemeenschap. Maar uiteindelijk besliste ik om in 2016 helemaal voor de zaak te gaan.”

Murielle woont samen met Frédéric Ivens en heeft twee zonen Nicolas (18) en Mathias (15). “In al die jaren zijn er heel wat handelszaken weggevallen in de nabije omgeving. De voormalige ‘Boulevard’ is niet meer zo toonaangevend als vroeger”, vertelt Murielle.

“De klanten houden van de persoonlijke aanpak en vaak ben ik ook een luisterend oor”

“Maar dit neemt niet weg dat ik een vast cliënteel heb weten te behouden. Mijn doelpubliek zijn vrouwen vanaf de leeftijd van 45 jaar die graag stijlvol gekleed door het leven gaan. Dames die houden van natuurlijke vezels en een mooie snit, komen geregeld bij mij langs voor een nieuwe outfit. Ik help hen graag met mijn advies. De klanten houden van de persoonlijke aanpak en vaak ben ik ook een luisterend oor. Dat facet missen mensen vaak in de grote winkelketens of wanneer ze online bestellen.”

Herinrichting

“Ik ben nauw betrokken geweest bij de herinrichting. We hebben hiervoor een binnenhuisarchitecte aangesproken. Hoewel we dezelfde oppervlakte benutten, reageren veel klanten dat de zaak er veel ruimer uitziet. De etalage stond vroeger op een verhoog. Dit niveauverschil is nu weggewerkt en dat maakt het voor mij gemakkelijker om de vitrine in te richten. Alle kledij hangt nu ook per kleur, wat het voor mij ook gemakkelijker maakt.”

“Er zijn ook een aantal accessoires bij gekomen, waaronder handtassen, sneakers en sjaals, die ervoor zorgen dat de koper zich een volledig nieuwe look kan aanmeten. De reacties zijn heel positief. Ik beperk mij in het aantal stuks die ik aankoop, want ik bied de klanten graag iets nieuws aan. De meeste vrouwen dragen graag een origineel stuk”, besluit ze.

(Christine Willaert)

Benieuwd hoe Boetiek IF er nu uitziet? Ga gerust een kijkje nemen in de Alfons Pieterslaan 97a. Je kan de collectie ook bekijken via de Facebookpagina Boetiek IF – dameskledij. Daarnaast kan je ook terecht op de webshop www.boetiek-if.be.