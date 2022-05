Binnendeuren Dagmaat uit Roeselare verdubbelt in oppervlakte

Binnendeuren Dagmaat in de Kleine Weg verdubbelt binnenkort van bedrijfsoppervlakte. Ze zullen ook het aanpalende pand van 480 m² in gebruik nemen.

“Dagmaat is een onestopshop voor binnendeuren in hout, staal en glas en dit zowel draaiend, schuivend als pivoterend”, vertelt zaakvoerder Sam Lepoutre. “Particulieren en projectmakelaars kunnen bij ons terecht voor de keuze van deuren en de plaatsing van die deuren.”

“Onze technische kennis en ervaring vertalen zich in goede communicatie, correcte planning en een perfecte plaatsing. Dat zorgt voor een grote tevredenheid bij zowel de particulier als de projectontwikkelaar. Wij zetten trouwens zeer sterk in op betaalbare kwaliteit leveren in het volste vertrouwen. En inderdaad, het gaat snel voor ons.”

Meer dan verdubbeld

“Toen we in juni 2020 dit pand van 400 m² in de Kleine Weg betrokken, hebben we een verdieping bijgebouwd waar onze kantoren zich bevinden. We hebben dus een oppervlakte van 400 m² toonzaal. Dat is wel nodig, want we willen onze troeven kunnen tonen. Mensen die binnendeuren kopen, willen zien hoe die er in werkelijkheid uitzien.”

“Toen het aanpalende pand vrij kwam, hebben we geen ogenblik geaarzeld. Het is ideaal voor ons. Het heeft een oppervlakte van 480 m², dus zelfs nog iets groter dan ons huidig gebouw. Onze eerste bedoeling is om daar een magazijn te maken en een plek waar we kleine werken kunnen uitvoeren.”

“Na verloop van tijd verdwijnt binnenin een muur en zal onze toonzaal een stuk groter worden”, besluit Sam.

(PS)