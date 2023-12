Bijna 300 jobs op de helling: bij gebrek aan overnemer sluit Waregemse MC Three Carpets de deuren

McThree Carpets & Yarns, het gekende tapijtenbedrijf gevestigd langs de E17 in Waregem, heeft aangekondigd de deuren te sluiten, wat een schokgolf door de regio veroorzaakt. Het bedrijf, opgericht in 1989 door wijlen ‘captain’ Lucien Vanwynsberghe, stond bekend als een toonaangevende fabrikant van machinaal geweven tapijten, voornamelijk op basis van polypropyleen, en bediende voornamelijk de West-Europese residentiële markt. Het verkocht tapijten in meer dan 70 landen.

Onder druk

Helaas werd McThree de laatste jaren geconfronteerd met toenemende concurrentie vanuit lageloonlanden, structurele overcapaciteit en prijsdruk op internationale markten. Financiële crises, de impact van de Brexit, devaluatie van de Turkse lira, en recentelijk de Russische inval in Oekraïne, hebben de tapijt- en textielmarkt onder druk gezet.

De wereldwijde economische vertraging door de COVID-19-pandemie leidde tot een tijdelijke opleving in de vraag naar interieur- en textielproducten, maar McThree kon hier niet van profiteren vanwege versnelde investeringen en kosten tijdens deze periode. De terugval in de vraag naar tapijtproducten heeft het bedrijf verder onder druk gezet.

300 werknemers

Het management van McThree benadrukt structurele marktproblemen, waaronder sterk gestegen energieprijzen na de Russische inval in Oekraïne, wat resulteerde in toenemende inflatie, oplopende rentelasten en verminderd consumentenvertrouwen. De bestellingen zijn sterk afgenomen, de productievolumes zijn gedaald, en economische werkloosheid biedt geen oplossing meer.

Ondanks recente inspanningen om een overnemer te vinden, slaagde het bedrijf er niet in kandidaten aan te trekken in het huidige economische klimaat van recessie en stijgende rentelasten. Na de bijzondere ondernemingsraad dinsdagmorgen voelden de werknemers de bui al hangen. Toen het management hen dinsdagnamiddag allen samen riep aan de laaddokken, werd men het triestige nieuws bekend gemaakt. Men kondigde het collectief ontslag aan van bijna 300 werknemers. Het sociaal overleg is reeds opgestart om deze moeilijke beslissing te bespreken.