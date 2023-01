Bijkomend bedrijventerrein en aanpak hangmatmentaliteit: VOKA Oostende stelt prioriteiten voor 2023

Een bijkomend bedrijventerrein aan de Kromme Elleboog, uitbreiding van lucht- en zeehaven en een aanpak van het probleem rond het groot aantal werklozen en inactieven: het ondernemersnetwerk VOKA komt voor 2023 op de proppen met enkele duidelijke prioriteiten.

Hoeft het nog gezegd dat de oorlog in Oekraïne en de energie- en inflatiecrisis nu niet bepaald gunstig waren voor het economisch reilen in zeilen. Dat was in onze contreien niet anders. Toch blijkt niet alles kommer en kwel te zijn: ondanks de opeenvolgende crisissen toonden de ondernemingen vorig jaar dat ze over heel wat veerkracht beschikken, ook in de regio Oostende, klinkt het bij VOKA regio Oostende. De werkgeversorganisatie stelt niettemin vast dat er nog aanzienlijk wat werk aan de winkel is om enkele duidelijke pijnpunten aan te pakken. “In onze regio wordt het steeds moeilijker voor bedrijven om geschikte medewerkers te vinden”, zegt regiovoorzitter Tom Bulcke. “En toch blijft hier het aandeel van werklozen en inactieven binnen de werkende bevolking veel te groot, aanzienlijk groter dan het gemiddelde van West-Vlaanderen. Ter illustratie: Oostende telt niet minder dan 12.000 inactieven op een werkende bevolking van 42.500 en dat is veel te veel. Ruim 1.700 jongeren hangen gewoon op straat uit. Die hangmatmentaliteit moet eruit.”

Bedrijventerreinen

VOKA regio Oostende pleit verder voor meer ruimte om te ondernemen en heeft hiervoor concrete voorstellen die hij door de bevoegde provinciale instanties wil aangepakt zien worden. “We vragen een bijkomend bedrijventerrein van twintig hectare ter hoogte van de Kromme Elleboog in Oostende”, gaat Tom Bulcke verder. “Als we bloeiende KMO’s hier willen houden en aantrekken, moeten dergelijke dossiers gerealiseerd worden. Let wel: dit is geen pleidooi om onverstoord nieuwe open ruimte aan te snijden, maar enkel om ruimte voor bedrijvigheid te reserveren op daarvoor goed gelegen plaatsen. De bestaande bedrijventerreinen moet ook klaargemaakt worden voor de toekomst, met onder meer nieuwe vormen van lokale energieopwekking, waterverbruik en dito buffering, maar ook door meer aandacht te schenken aan duurzame mobiliteit. In die zin pleiten we voor een betere bereikbaarheid van het Ostend Science Park. Zonder auto is de site onbereikbaar. Het kan toch niet dat openbare vervoersmaatschappijen er hun vervoersaanbod afbouwen.”

Uitbreiding luchthaven

Ook het verder werken aan een nieuw masterplan voor de luchthaven is en blijft voor VOKA een belangrijk dossier. “De vergunning hiervoor moet er vlug komen”, stelt Tom Bulcke. “Onze boodschap tijdens een hoorzitting hierover in het Vlaams parlement was duidelijk: de luchthaven zorgt voor connectiviteit en economische groei. Ze heeft als unieke troef haar nabijheid en snelle dienstverlening. Inzake innovatie, verduurzaming en versterking van de plaatselijke luchtvaartindustrie zou dit platform nog veel meer uitgespeeld moeten worden. We zijn ervan overtuigd dat een snelle groei mogelijk is inzake passagiers, cargo en zakelijke bewegingen. Per duizend passagiers wordt er één directe job gecreëerd. Idem per duizend ton extra vracht. Ook een samenwerking tussen de luchthavens van Oostende en Zaventem zou kunnen bijdragen tot zo’n groeiscenario. Daarnaast moet ook meer ingezet worden op afzetmarkten zoals Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor cargotrafiek”, aldus nog Tom Bulcke die eveneens pleit voor een zeewaartse uitbreiding van Haven Oostende door de bouw van een nieuwe terminal en kaai tegen het einde van de oostelijke strekdam.