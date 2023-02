Bij Dominiek Savio en Mariasteen hangt liefde in de lucht: 55 koppels onder de 1.700 werknemers

Werk en privé hoor je gescheiden te houden, maar als je in hetzelfde bedrijf werkt is dat niet altijd zo evident. Bij netwerkorganisatie Dominiek Savio en toeleveringsbedrijf Mariasteen uit Hooglede (Gits) werken er 55 koppels, zij delen lief en leed met elkaar thuis én op de werkvloer. Zij worden door hun werkgever in de bloemetjes gezet, bij de lancering van hun nieuwe jobcampagne.

Dominiek Savio is een organisatie die kansen en ondersteuning biedt voor jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische beperking. Dit vertaalt zich in maatwerk op het gebied van onderwijs, wonen, werken en vrije tijd. Mariasteen is een toeleveringsbedrijf in metaal, montage en hout dat zich openstelt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen mensen met een fysieke handicap zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld na een burn-out hun draai niet meer vinden in een reguliere werkomgeving, politieke vluchtelingen… Beide organisatie behoren tot de vzw Groep Gidts, die actief is in heel de provincie.

Op Valentijn vieren we de liefde, en dat wordt in Dominiek Savio en Mariasteen zeker gedaan. “Onder de 1.700 werknemers zijn er minstens 55 koppels, dat zijn dus 110 werknemers die hun partner bij ons op de werkvloer hebben gevonden. Ik vind dat echt prachtig. Een signaal dat er toch wel aangenaam werken is bij ons, denk ik zo”, aldus gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste. “Wij werken met een hart voor mensen, dat sociale aspect zorgt duidelijk voor een bepaalde sfeer waarin relaties beginnen te bloeien.”

Gemakkelijk ventileren

Hannelore Glorieux, Sam Gheldhof en dochterje Noor. © Kurt Desplenter

Zo leerden ook Hannelore (29) en Sam (34) elkaar kennen bij Dominiek Savio. Ze waren beiden tewerkgesteld als begeleider van een verschillende leefgroep in het internaat. “Initieel vond ik Sam gewoon een heel toffe collega, maar na een halfjaar samenwerken merkten we wel dat er meer in zat”, vertelt Hannelore. Uiteindelijk was het Sam die alle moed bij elkaar raapte en Hannelore mee op date vroeg. Dat was tien jaar geleden, intussen werd hun gezinnetje met dochter Noor (1) al wat groter. “Door elkaar natuurlijk elke dag op het werk te zien leerden we elkaar heel snel goed kennen. Dat is altijd een pluspunt in onze relatie geweest, we weten exact wat we aan elkaar hebben.

“Door zo nauw met elkaar samen te werken leerden we elkaar heel snel goed kennen”

Sinds dit jaar werkt Hannelore voor het eerst op een andere afdeling in de organisatie, als opvoeder in het secundair onderwijs, en dat voelt raar. Ik mis niet enkel mijn partner op de werkvloer, maar ook een uitstekende collega”, aldus Sam. Toch blijven de meeste voordelen van hun gedeelde werkplaats standhouden. “Je weet perfect waarmee de ander elke dag te maken heeft. Eens ventileren over een bepaalde situatie is heel gemakkelijk, want de anders kent de context heel goed. We begrijpen elkaar gewoon heel goed. En werk en privé gescheiden houden? Geen enkel probleem voor ons, sommige collega’s wisten pas na een jaar dat wij een koppel vormden, we bleven altijd heel professioneel”, lacht Hannelore.

Verschil maken

Kurt Willem en Geert Braeckevelt. © Kurt Desplenter

Naast reguliere medewerkers werken er bij Groep Gidts vooral veel doelgroepmedewerkers, de mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Net zoals Kurt (57) en Geert (51) uit Roeselare. Zij zijn al 18 jaar getrouwd, en vonden elf jaar geleden allebei werk in Mariasteen. Kurt werkt op de metaalafdeling, Geert houdt zich bezig met de montage van elektromateriaal. “We zien elkaar overdag niet veel, maar het is wel tof om over dezelfde dingen te kunnen praten”, klinkt het bij de mannen.

Katrien Rondelez en Davy Belaen. © Kurt Desplenter

Davy (45) en Katrien (48) waren dan weer volstrekt vreemden toen ze elkaar in 2002 voor het eerst ontmoetten op de metaalafdeling van Mariasteen. Er was al snel een klik, niet veel later vormden een koppel. In tegenstelling tot Kurt en Geert werken Davy en Katrien wel heel nauw samen, en dat vinden ze best prima. “We zien eigenlijk echt geen nadelen, we jeunen ons enorm”, klinkt het bij de tortelduifjes. “Ook naast het werk doen we alles samen: winkelen, het huishouden… Echt teamwork, noemen we dat.”

De 55 koppels werden uitgenodigd om het startschot van de nieuwe jobcampagne van Dominiek Savio en Mariasteen te geven. “Wij doen onze job niet enkel met heel ons hart, de harten kloppen hier duidelijk soms ook sneller voor elkaar. Een mooi symbool voor onze wervingscampagne ‘Jobs met een hart’, want net als veel andere bedrijven hebben ook wij het moeilijk om onze vacatures ingevuld te krijgen”, aldus communicatieverantwoordelijke Ellen Bode. Directiesecretaresse Veronique Vandenhende vult aan: “Wie hier werkt maakt echt het verschil in het leven van mensen die met extra obstakels te maken krijgen in het leven. Je moet er veel energie insteken, maar je haal er ook zoveel uit.”