Bij de Hondenkoer in Sijsele zijn honden ook tijdens de wintermaanden baas: “Wie één keer op bezoek komt, keert héél vaak terug”

“De mensen die me destijds zot verklaarden, zijn nu vaste bezoekers mét hun hond. Het bewijst dat het concept aanslaat.” Nicolas Compernolle is zichtbaar trots wanneer hij ons rondleidt op de wintereditie van ‘Hondenkoer’ in de voormalige kazerne in Sijsele — zeg maar een plaats waar honden baas zijn en hun ‘baasjes’ aan de zijlijn toekijken mét een hapje en drankje. Het succesverhaal van de zomer krijgt zo een vervolg.

“Tijdens de kerstvakantie zijn we elke dag open vanaf 13 uur. Spring dus gerust binnen”, laat Nicolas ons weten. Zo gezegd, zo gedaan. Op een druilerige middag wandelen we de hangaar op het terrein binnen. Meteen zien we spelende honden ravotten. Nicolas komt ons met een glimlach tegemoet gewandeld. “En, wat vind je ervan?”, vraagt hij ons. Het antwoord is duidelijk: het resultaat is opnieuw een paradijs voor honden. Volledig overdekt én quasi windvrij. Onze viervoeter laat het gesprek voor wat het is en gaat zich uitleven met de andere honden. “In het midden van de ruimte van 2.500 m² hebben we een grote zandhoop voorzien. Weet je, eigenlijk hebben honden niet veel meer nodig om zich te amuseren. Behalve elkaar natuurlijk”, legt Nicolas uit.

Winterbar

Al is er natuurlijk wel meer voorzien. Honden krijgen er alle ruimte om te lopen, mogen op alle tafels en stoelen springen en voor de baasjes zijn er tafels en zithoeken waar je rustig iets kan drinken. De zomerbar maakte plaats voor de winterbar – inclusief glühwein – maar aan de gemoedelijke sfeer is niks veranderd. “Terwijl de honden spelen, leren de mensen elkaar hier echt kennen”, zegt Compernolle. “Dat zie je ook duidelijk aan het feit dat als mensen hier eenmaal komen met hun hond, ze héél vaak terugkomen. Dat zagen we deze zomer en nu opnieuw. Net zoals veel vaste gasten van toen nu weer hun weg vinden naar Hondenkoer. En ze komen zeker niet alleen uit de buurt, integendeel. Zo hebben we heel veel bezoekers uit Oost-Vlaanderen, maar ook van nog verder. Persoonlijk ken ik ook geen andere plaatsen waar ze aanbieden wat wij doen.”

Warmte-elementen

Tijdens de kerstvakantie zal het hondenparadijs dagelijks geopend zijn vanaf 13 uur. Kou hoef je er niet te lijden, want behalve dat het volledig is overdekt, zijn er ook warmte-elementen voorzien. “Wat het concept zo succesvol maakt? Ik denk gewoon de eenvoud ervan”, zegt Nicolas, die vanaf januari elke zondagmiddag een themamarkt wil organiseren. Want ook na de kerstvakantie blijft Hondenkoer gewoon open, dan op woensdag- en vrijdagmiddag en op zaterdag en zondag. “Achteraan zijn we ook nog volop bezig met het bouwen van een afgesloten ruimte waar trainers op een parcours les kunnen geven”, zegt Nicolas enthousiast.

Hondenfestival

Later in 2023 volgen dan nog het hondenfestival op het strand van Westende, in het Provinciaal Domein Puyenbroeck én de zomereditie van Hondenkoer. “We mogen zeker trots zijn op wat we allemaal doen. Mensen die me destijds zot verklaarden, zijn nu zélf vaste bezoekers met hun hond. Dat bewijst voor mij dat het concept aanslaat”, besluit Compernolle. (MM)