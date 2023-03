Bij Agristo in Wielsbeke kan je gratis tattoo van een friet of kroket laten zetten tijdens jobdagen

Bij aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke kunnen medewerkers gratis een frietjes- of aardappelgeïnspireerde tatoeage plaatsen. Nadien kunnen ook sollicitanten en andere geïnteresseerden een gratis tattoo krijgen tijdens de jobdagen op donderdag 30 maart en zaterdag 1 april in de site van Wielsbeke.

Het bedrijf, dat frietjes en andere op aardappel geïnspireerde diepvriesproducten maakt, lanceerde vorig jaar de ‘Potatoholic for life’ jobcampagne, waar een man zijn liefde voor frieten, kroketjes en patatjes toont met tal van tattoos in frietthema over het hele lichaam. Toen kreeg het personeel al plaktattoos om mee uit te pakken bij vrienden en familie. Interne medewerkers krijgen op woensdag 29 maart de kans om nu ook zelf het lekkers dat ze dagelijks creëren te vereeuwigen.

Verrassing of vrije keuze

Geïnteresseerden kunnen zich in Wielsbeke laten verrassen en loten een design via een grijpmachine of ze kiezen zelf uit verschillende ontwerpen van The Tattoo School. Vier artiesten hebben voor de medewerkers en nieuwe sollicitanten een dertigtal originele designs uitgewerkt.

Friet-ambassadeur

Tijdens de jobdagen zullen de artiesten meer dan 50 frietjesfanatici tatoeëren. Geïnteresseerden die effectief solliciteren voor een van de openstaande vacatures genieten voorrang, maar iedereen is welkom. Agristo plant in augustus de officiële opstart van een nieuwe vlokkenlijn naast zijn huidige productiesite in Wielsbeke. Voor de lancering zoekt het nog een tiental profielen, waarvan voornamelijk procesoperatoren.

Op 30 maart en 1 april verwelkomen tal van ‘Potatoholics’ je met open armen in Wielsbeke tijdens de jobdagen.