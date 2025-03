Biermaekers neemt brouwerij Dikke Jan over: “Recepten blijven ongewijzigd”

Nieuws uit de West-Vlaamse bierwereld. Brouwerij Dikke Jan uit Beveren-Leie wordt twee jaar na het overlijden van bezieler Pol Meerschman overgenomen door Biermaekers uit Gullegem, gekend van het Buxbeer. “We kijken uit naar een succesvolle samenwerking onder de nieuwe vleugels van Brouwerij Biermaekers”, klinkt het.

Op donderdag 16 februari 2023 ging een schokgolf door Beveren-Leie. Meester-brouwer en geliefd dorpsfiguur Pol Meerschman overleed onverwachts in zijn slaap. Meerschman was een ondernemer in hart en nieren en runde samen met zijn broer Jan jarenlang een bedrijf in de varkenshouderij. In 2015 tilde hij zijn bierpassie naar een hoger niveau met een eerste succesvol brouwsel: de Dikke Jan Tripel.

“Het was nochtans eerst zijn bedoeling om wijn te maken, maar dat duurde te lang naar zijn goesting”, vertelde zoon Thomas toen in deze krant. “Hij begon bier te brouwen om er in beperkte kring van te genieten. Maar vijf maanden later had hij al 3.000 liter klaar die hij begon te verkopen. De Dikke Jan sloeg aan in de regio, vooral in het Waregemse werd het heel populair.”

Dubbel goud

In 2020 won Meerschman op de prestigieuze European Beer Challenge dubbel goud met zijn Dikke Jan Tripel. “Mijn vader was graag gezien. Goedlachs, altijd klaar om een biertje te schenken voor zijn bezoekers en klanten. Een echte levensgenieter. Iedereen kon bij hem terecht.”

Pol zijn vrouw en kinderen wilden dat zijn levenswerk werd voortgezet, en verdeelden de taken in combinatie met hun andere jobs.

Nu slaat Pol’s passieproject een nieuwe weg in. “Brouwerij Dikke Jan gaat een samenwerking aan met Brouwerij Biermaekers. Deze strategische beslissing hebben we genomen om de continuïteit van onze leveringen te waarborgen en het voortbestaan van Dikke Jan te versterken”, klinkt het.

Kwaliteit

“We hebben er alle vertrouwen in dat Brouwerij Biermaekers de juiste partner is om onze passie voor bier voort te zetten en de kwaliteit te waarborgen die jullie van ons gewend zijn. Voor alle duidelijkheid: de recepten van onze bieren blijven ongewijzigd. Onze missie blijft hetzelfde – het brouwen van Dikke Jan-bieren zoals jullie ze kennen en waarderen.”

Biermaekers is een brouwerij uit Gullegem en is onder meer gekend van haar Buxbeer. Beide bierhuizen kennen elkaar al langer. Dieter Van Biervliet bracht in 2018 samen met Pol van Dikke Jan een biertje met ginaroma ‘Apéro’ uit.