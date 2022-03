Bierkenners vinden Alvinne de beste brouwerij

Brouwerij Alvinne uit Moen werd onlangs uitgeroepen tot beste bierbrouwerij. Die erkenning kwam er op het Beer Awards Digital Festival (BADF) waarop bierkenners hun stem kunnen uitbrengen. Bij Alvinne is men alvast apetrots op die erkenning.

Brouwerij Alvinne kent zijn ontstaan in Ingelmunster. Glenn Castelein startte het project in 2004 op met een vriend. “Door plaatsgebrek moesten we na drie jaar al verhuizen, naar Heule. Daar konden we 450 h. per jaar brouwen”, legt Glenn Castelein ons uit.

Na enkele jaren werd het ook daar te klein en ging men opnieuw op zoek naar meer ruimte. Na een lange zoektocht kwam men in 2011 in Moen terecht. “We gingen eerst kijken in de omgeving van Ronse en Moeskroen. Maar daar vonden we niet meteen iets wat ons kon bekoren. Uiteindelijk vonden we deze oude Bekaertgebouwen en we waren meteen verkocht.”

Export

Momenteel bestaat de brouwerij in de Vaartstraat in Moen uit een installatie met zes hoofdgistingstanks, 10 lagertanks voor jong bier en fruitlagering en 75 wijnvaten. “We brouwen 1.500 hectoliter per jaar, waarvan meer dan 1.000 voor de export bestemd is. Vooral Amerikanen lusten onze biertjes wel.”

Onlangs kreeg de brouwerij goed nieuws in de bus. Ze werden uitgeroepen tot beste brouwerij op het Beer Awards Digital Festival (BADF). Dat is al jaren een vaste naam in de digitale bierwereld en jaarlijks wordt er reikhalzend naar uitgekeken. Iedereen kan voor zijn of haar favoriete bier, bierhandel, café of brouwerij stemmen.

Glenn Castelein: “We zijn heel verheugd met deze prijs. We krijgen al jaren respect in het (verre) buitenland, maar we zijn nog enthousiaster als bierliefhebbers in eigen land en onze buurlanden, ook openstaan voor onze niet-alledaagse bieren. Deze award bewijst dat dit eindelijk aan het gebeuren is.”

Zure bieren

Volgens Castelein is het soms wel een beetje wennen aan de smaak van hun zure bieren. “Onze specialiteit zijn Flemish Sour Ales, dit is een benaming die we graag gebruiken omdat de historische officiële bierstijlen ‘Vlaams Oud Bruin’ of ‘Vlaams Rood Bruin’ de lading niet volledig dekken van onze zure bieren.”

Alvinne heeft deze Vlaamse bierstijlen sinds 2009 nieuw leven ingeblazen en alle mogelijkheden tot innovatie benut. “Zo maken we gebruik van de eeuwenoude gemengde gistingstechniek met onze eigen Morpheus huisgist, en hebben we zowel bieren die op roestvast stalen tanks rijpen, als op wijnvaten en foeders. Onze zure fruitbieren bevatten nog echt fruit”, besluit hij. (GJZ)

Info: www.alvinne.be.