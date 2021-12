Bierbitterballen en Smuids Varkentje uit Diksmuide bekroond: “De kroon op ons werk”

De bierbitterballen en het Smuids Varkentje van culinaire slagerij Nautilus in Diksmuide werden bekroond met het label 100% West-Vlaams streekproduct. Steven Vanacker en Annelies Vanclooster staan al negen jaar in culinaire slagerij Nautilus en werken al de hele tijd samen met varkenskwekerij Bien Acquis

“Voor het maken van het Smuids Zwientje zijn we 100 procent voor korte keten gegaan. Het vlees van Bien Acquis hier vlakbij is helemaal bio, de varkentjes worden gevoederd met granen en bessen die in eigen bedrijf geproduceerd worden en dat zorgt voor een stevig, mooi vast vlees: uiterst geschikt voor charcuterie”, vertelt Steven.

“Het recept voor het Zwientje is volledig in eigen huis gegroeid. We maakten een recept en proefden tot we het juiste resultaat kregen: een ietwat grove salami, gemalen in de molen en verwerkt tot een exclusief product! De vorm, een varkentje, benadrukt de herkomst van het vlees en de originaliteit van het product.”

Experimenteren

Naast het Smuids Zwientje werden de bierbitterballen van culinaire slagerij Nautilus ook bekroond met het label 100% West-Vlaams streekproduct.

“Wanneer het op streekgebonden producten aankomt, kunnen we heel wat realiseren, we hebben in onze streek tal van mooie, kwaliteitsvolle en smakelijke producten. Het begon met een traiteur die vroeg of we bitterballen met bier konden maken en dan begon ik te experimenteren, want ik wou dat het een puur Diksmuids product zou worden”, zegt Annelies, die het recept voor de bierbitterballen ontwierp.

“Met het Drie Mussenbier, dat ook erkend is als 100% West-Vlaams streekproduct, en puur varkensvlees van Bien Acquis ontwikkelde ik een puur Diksmuidse bierbitterbal die nu dus bekroond werd.” Een product wordt niet zomaar bekroond met 100% West-Vlaams streekproduct, daar zijn strenge eisen voor. Het product moet op ambachtelijke wijze volledig in West- Vlaanderen vervaardigd worden en de grondstoffen moeten regionaal verankerd zijn. Drie keer per jaar reikt de provincie het label uit.

“Voor mensen als wij die heel passioneel met ons beroep bezig zijn, is dit de kroon op ons werk, de beloning voor het blijven inzetten de korte keten en het regionaal houden van onze producten. Wij zijn er heel blij mee”, lachen Steven en Annelies.

Bestellen

Het Smuids Zwientje kan gekocht worden tegen de prijs van 9,50 euro. Liever een bitterbal op tafel? Dat kan voor de prijs van 18,50 euro/kilo, verpakt per 10 of in dozen van 2 à 3 kilogram. Beide producten zijn te koop bij culinaire slagerij Nautilus in de IJzerlaan 43 in Diksmuide. Openingsuren: di, wo, do, vrij, zat van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 19.30 uur, zondag van 8-12 en maandag van 8-12.30 uur. Bestellen kan via tel. 051 55 56 00 en info@nautilusdiksmuide.be.

