BEZO organiseert voor het eerst professionele jaarbeurs

BEZO, de vereniging van en voor de Beverse ondernemers, pakt op 4 en 5 februari voor de eerste maal uit met BEZOek. Een vernieuwde versie van de vroegere Bebrona-beurs. Het bestuur heeft een serieuze inspanning gedaan om in Beveren-Leie opnieuw een professionele beurs te organiseren met enkel Beverse ondernemers als standhouders.

“Het brede publiek krijgt er de kans om kennis te maken met een aantal Beverse zelfstandigen en zo hun activiteiten beter te leren kennen. Naast de verschillende standjes met proevertjes zal er tevens een stand zijn waar bezoekers hun honger en dorst kunnen stillen. Maar we hebben ook aan de kinderen gedacht, zij zullen er hun hartje kunnen ophalen bij Lélé, die zal instaan voor de kinderanimatie”, legt het bestuur uit.

Standhouders

“De verschillende standhouders die zullen deelnemen aan de jaarbeurs zijn: K&T Cleaning (schoonmaakdienst), Project Zur (traiteurdienst), Abbimmo (immokantoor), Blancdemain (management consultant), Belle by Gaëlle (schoonheidssalon) Algu design (interieurdecoratie), Lélé (evenementenbureau), Yo-ho gin (tailor made gin), Lekkergoed (snoepwinkel), Jennifer Defoor (dierenarts kleinvee), JVO Glasfolies (raamdecoratie e. d.), Rigolle (schilderwerken), Sacacorchos (wijnhandel), KO Fonds (hulp aan zelfstandigen), Snoepfabriekje (snoepwinkel), Tijs Hooghe (schrijnwerkerij), Vernaeve Tom (pleisterwerken), Tuinen Dejonghe (tuinaanleg), Champignons Desmet (champignonkwekerij en winkel). Ook Castor (restaurant) neemt deel aan deze jaarbeurs en dat op zondag 5 februari van 11 tot 16 uur”, geeft het bestuur nog mee.

Praktisch

BEZOek gaat door in oc ‘t Klokhuis in Beveren-Leie op zaterdag 4 februari van 15 tot 22 uur en op zondag 5 februari van 11 tot 19 uur. Iedereen is er welkom. De ingang is gratis.

(RSB)