Bewoners van Oostendse binnenstad moeten tien dagen wachten op hun post: “We vragen begrip voor deze uitzonderlijke situatie”

Heel wat bewoners van de Oostendse binnenstad vonden de afgelopen weken bitter weinig tot geen post in hun brievenbus. Velen van hen gingen dan ook verhaal halen bij Bpost. Daar wordt bevestigd dat er problemen zijn met personeel door ziekte. “Ik vond deze week wel twintig brieven ineens op de grond in de gang.”

Het is kommer en kwel bij Bpost. De stijgende cijfers van het aantal besmettingen heeft ook gevolgen voor bedrijven als Bpost. Heel wat inwoners van Oostende kregen de voorbije weken en dagen bitter weinig post. “Het is al wat geweest”, zegt Johan Delacauw (56) uit de Kemmelbergstraat.

“Als onze brieven niet in verkeerde brievenbussen terechtkomen, dan krijgen we gewoon geen brieven. Dagen lang kregen we amper een brief. Geen nieuws is goed nieuws, dacht ik dan. Toen ik deze week mijn brievenbus opende vielen de brieven op de grond omdat de brievenbus barstensvol zat. Mijn post was tien lagen lang blijven liggen. Wat mij vooral stoort is dat men al jaren betaald voor priorzegels en dat men zijn of haar post nog steeds niet binnen de dag krijgt. Maar dat staat uiteraard los van dit probleem.”

Effect op leven

Ook een vrouw uit de Koningsstraat kreeg dagenlang geen post. “Ik verwacht bepaalde brieven die effect kunnen hebben op de rest van iemands leven”, zegt de vrouw. “Dat mijn post tien dagen lang niet op mijn adres geraakt is voor mij en voor anderen wel een groot probleem. Na enkele dagen mijn krant te moeten missen, merkte ik dat er iets gaande was. In normale omstandigheden krijg ik dagelijks post en nu bleek het toch al enkele dagen geleden te zijn. Toen ik verhaal ging halen bij de abonnementsdienst van mijn krant, wisten die mij te vertellen dat de schuld bij Bpost lag.”

De vrouw begaf zich naar het Bpost-kantoor in Oostende. “Daar wist men te vertellen dat er heel wat zieken zijn door het coronavirus”, zegt ze. “Dat een bedrijf zo groot als Bpost daar geen oplossing kan vinden, snap ik niet.”

Overmacht

Na navraag bij Bpost blijkt het inderdaad om een geval van overmacht te gaan. “Er zijn de voorbije dagen inderdaad gaten gevallen door ziektes en Covid-quarantaine”, zegt woordvoerder van Bpost, Veerle Van Mierlo.

“Het is tijdelijk en beperkt tot de Oostendse binnenstad. Het gaat niet om een structureel probleem en staat los van de voorbije stakingen. Net zoals heel veel bedrijven moeten ook wij roeien met de riemen die we op dit moment hebben. Momenteel is de situatie onder controle, maar we kunnen niet garanderen dat het niet nog eens zal voorvallen.”

“We proberen er alles aan te doen opdat het niet meer zou gebeuren. Bij Bpost weten we dat het zeer lastig is voor de mensen, maar we vragen in deze toch wel uitzonderlijke situatie een beetje begrip. We werken momenteel met interims om de gaten zo goed we kunnen op te vullen.”