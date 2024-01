“Bevestiging voor harde werk”, Biopools Degroote Koen uit Staden wint driemaal goud op wedstrijd ‘Belgische Zwembadbouwer van het jaar’

Biopools Degroote Koen uit de Grote Veldstraat 129 in Staden behaalde onlangs drie gouden awards op de wedstrijd ‘Belgische Zwembadbouwer van het jaar’.

Koen Degroote startte zijn bedrijf goed 15 jaar geleden op. “We legden in de beginjaren vijvers en zwemvijvers aan”, licht Koen toe.

Biozwembaden

“Goed 6 tot 7 jaar geleden begonnen we ook met de aanleg van zwembaden. Door onder andere de warmere zomers was daar een stijgende vraag naar. We leggen ons toe op de bouw van biozwembaden. Biologische zwembaden zien er ongeveer uit als klassieke zwembaden. Het enige – maar essentiële – verschil zit hem in de filtering.”

“Ons volautomatisch hydrolysesysteem zorgt voor een aangenaam, zacht en chloorarm zwemwater. Dat biedt meteen heel wat voordelen ten opzichte van een traditioneel chloorzwembad. Zo hebben zwemmers met ons systeem bijvoorbeeld geen last van rode ‘chloorogen’. We bouwen onze zwembaden volledig naar wens van de klant en bieden ook na-service aan waarbij we tweemaal per jaar bij de klant langsgaan”.

Biozwembaden

Koen en zijn team werden op de wedstrijd ‘Belgische Zwembad-, Wellness- en Zwemvijverbouwer’ bekroond met drie gouden medailles. “De wedstrijd wordt georganiseerd door Zwembadenplus en de Belgian Swimming Pool Association”, legt Koen uit.

“Met de wedstrijd gaan de organisatoren jaarlijks op zoek naar de beste Belgische zwembad-, wellness- en zwemvijverbouwers. De laureaten worden enerzijds als stimulans voor de professionelen in de sector gekozen om de kwaliteit van hun producten zo hoog mogelijk te leggen. Anderzijds dient de wedstrijd ook om het brede publiek te informeren over betrouwbare partners.”

“We wonnen in de bewuste wedstrijd over de jaren heen al zes awards. Die waren telkens goed voor brons. Dit jaar schoten we evenwel de hoofdvogel af. We dienden drie projecten in die in drie verschillende categorieën telkens met goud bekroond werden.”

“Het is geen toeval dat we drie gouden awards in de wacht sleepten. De winst in drie categorieën is het resultaat van onze jarenlange inspanningen om de lat bij projecten alsmaar hoger te leggen. Kwaliteit staat bij ons voorop.”