Betty (54) opent massagesalon in Lauwe: “Specialiseerde me via een leraar uit Bali”

In het hartje van Lauwe opende Betty’s Hands zopas de deuren. Het massagesalon garandeert dat iedere bezoeker er compleet ontspannen zal vertrekken. Een groene oase te midden het centrum zorgt dat iedereen meteen in de juiste sfeer zit. “En optioneel kan zelfs een sauna worden gehuurd.”

Wie aanklopt bij Betty’s Hands wordt er met een brede glimlach verwelkomd door Betty Van Laethem (54). De energieke onderneemster is een brok positiviteit en straalt dat ook probleemloos uit. “Ondernemen en ‘deuredoen’, het is iets wat altijd al in mijn DNA heeft gezeten”, lacht ze. “Ik heb ondertussen al weten te timmeren aan een stevig parcours van zaken die ik heb opgebouwd, om daarna in handen te laten van de jongere generatie. Het voelt gewoon goed wanneer je mee de aanzet kunt geven in het leven van iemand. Positiviteit moet je delen.”

En die positiviteit deelt Betty vanaf heden via ontspannende massages. “Ik heb een stevige opleiding gevolgd en specialiseerde me nadien zelfs via een leraar uit Bali. Tijdens sessies van ongeveer een uur masseer ik alle punten in het lichaam waar spanning zich kan opbouwen. De bedoeling is dat iedereen hier volledig ontspannen vertrekt. Het is trouwens ook de enige massage die ik op dit moment aanbied: een ontspanningsmassage.”

Zwangere vrouwen

In haar gloednieuwe massagesalon heeft Betty een uniek attribuut, waarmee ze een al even unieke service kan geven. “En dan spreek ik specifiek over zwangere vrouwen. Ze gaan vaak gebukt onder bakken stress en hebben heel wat baat bij een massage. Maar met een ronde buik op een massagetafel gaan liggen? Niet zo evident natuurlijk. Ik beschik over een erg specifieke tafel waarbij ik stukken kan verwijderen. Zo wordt er plaats gemaakt voor de buik of zelfs de boezem. Het is meteen ook de reden waarom ik op dit moment enkel in mijn eigen salon werk, en niet op huisbezoek ga. De tafel is gewoon te zwaar om overal mee te zeulen.”

Een sessie reserveren bij Betty’s Hands kan telefonisch op het nummer 0475/306110. Meer informatie is terug te vinden op haar Facebookpagina.