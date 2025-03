Betonbedrijf gaat vogels tellen voor nieuwe windmolen: “Een vertraging en extra kosten, maar we geven niet op”

Betonbedrijf Valcke gaat in Vlamertinge een jaar vogels tellen om er een eigen windmolen te verantwoorden na een advies van ANB. “Ontmoedigend, maar we geven niet op”, aldus zaakvoerder Charles Valcke.

Een waterbufferbekken van 7 miljoen liter voor hergebruik van afvalwater, het gebruik van CO2-reducerende cementalternatieven, het recycleren van betonafval tot nieuw granulaat, de installatie van 4.000 zonnepanelen, ledverlichting en publieke laadpalen: deze recente initiatieven markeren volgens Charles Valcke (34) slechts het begin van de verduurzaming van zijn betonbedrijf in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. De ambitie: “groen beton” maken en tegen dit jaar CO2-neutrale constructies aanbieden. “Als vader en bedrijfsleider ben ik me diep bewust van de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en toekomstige generaties”, stelt Charles, de vierde generatie van het familiebedrijf.

“Ideale locatie”

Een eigen windmolen moet alle elektriciteit voor de eigen werkzaamheden produceren. De molen is gepland op het bedrijfsterrein van Valcke, helemaal in het zuiden langs de Noorderring tussen Ieper en Poperinge. “De ideale locatie met voldoende beschikbare ruimte op het terrein en het verst van de meeste woningen in Vlamertinge. Bovendien zul je hem vanuit het dorp moeilijk zien. De fabrieksgebouwen en betoncentrales staan in het zicht, en de bomenrij aan de Noorderring is een buffer voor wie in het buitengebied woont. De windmolen zal bijna nooit hoorbaar zijn, omdat het verkeer op de expresweg luider is.”

Goedkoper laden voor buurt

Het gaat om een “kleinschalige windmolen” met hoogte van 50 meter en tiphoogte van 77 meter. Dat is lager dan de zendmast in de nabijgelegen Vijfgebodenstraat, stelt het bedrijf in een brochure die verdeeld werd in de buurt. “Bedrijven die zich niet aanpassen, zullen uiteindelijk verdwijnen”, aldus Valcke. Ook de buurt zou mee profiteren: het bedrijf denkt aan “formules waarbij de dichtste buurtbewoners zeer voordelig hun elektrische auto’s kunnen opladen”.

Draagvlak

Het vertrouwen voor de aanvraag was groot. “We hadden een positief advies van de stad Ieper, gingen persoonlijk rond bij buren, hielden een infomoment en ontvingen 127 steunschriften uit de buurt, een veelvoud van de bezwaarschriften, dus het draagvlak was groot”, zegt Charles. “Toch startte een buurtbewoner een beroepsprocedure tegen de vergunning die verleend werd door de provincie en daarbij werd het advies gevraagd van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. ANB vroeg bijkomende studies en vogeltellingen, uit voorzorg. Daarop heeft de bevoegde minister de vergunning afgekeurd. Ontmoedigend: na een inspannend en tijdrovend traject van twee jaar haalden we de eindmeet net niet. Toch geven we niet op.”

Beschermde soorten

ANB-woordvoerder Jeroen Denaeghel haalt enkele extracten uit het advies aan. “De aanvrager kan niet afdoend staven dat de soortentoets zorgvuldig en volledig werd uitgevoerd. Ze vertoont onvolledigheden inzake de effectenanalyse bij de mortaliteit van de lokale vogelpopulaties.” ANB stelt dat het gebied ten zuiden van de geplande turbine “gekend is voor relatief hoge densiteit aan akkervogels waarvan de populatie op Vlaams niveau een sterke achteruitgang kent. De soortentoets in het dossier vermeldt de aanwezigheid van onder andere kievit, goudplevier en torenvalk binnen een straal van 250 meter rond de geplande windturbine.”

“Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van voorliggend dossier over onvoldoende informatie zodat betekenisvolle effecten op de beschermde vogelsoorten niet met zekerheid kan uitgesloten worden.”

Vogels tellen

Het bedrijf zegt eerder een “natuurstudie” te lieten uitvoeren door een expertenbureau. “Op basis van historische waarnemingen uit de voorbije tien jaar via de website Waarnemingen.be. Het bureau oordeelde dat er geen significante negatieve impact zou zijn. Om te voldoen aan het advies van ANB zullen we nu een jaar vogels tellen rond de site van de geplande molen om meer zekerheid te hebben en significante schade bij vogelpopulaties in de toekomst uit te sluiten. Het gaat om een brede studie rond akker- en trekvogels. Daarna zullen we opnieuw een aanvraag indienen en zien we onze slaagkansen goed in. Het betekent een vertraging van twee jaar en bijkomende kosten, wat we uiteraard betreuren, maar we blijven ons doel nastreven.” (TP)