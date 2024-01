Betaal eens je bolide in Bitcoin: Autobedrijf Naessens zet in op cryptomunt als betaalmiddel

Autobedrijf Naessens in Kortrijk wil volop inzetten op cryptomunten. Het maakt sinds kort reclame om auto’s te betalen in Bitcoin. Opmerkelijk, want bijna nergens in ons land is dat mogelijk. “Nochtans is de vraag groot.”

De Aston Martin Vantage V8 Coupé? Dat is dan 4,081 bitcoins, alstublieft. Of liever de Mercedes CLA 250? Die komt op 0,739 bitcoins. Wie op zoek is naar een auto en daarbij op de site van Autobedrijf Naessens terechtkomt, zal wellicht eens vreemd opkijken. Naast de prijs in euro, staat namelijk telkens ook de prijs in Bitcoin.

In enkele seconden

Voor uitbater Kevin Naessens is het een service die hij wil aanbieden. Eentje waar hij al enkele jaren aan werkt, maar nu helemaal mee wil uitpakken. “Ik was er zelf in geïnteresseerd en besliste om erin te investeren. Zo merkte ik dat ook heel wat mensen liever aankopen doen met cryptomunten. Zo zijn er heel wat mensen die niet meer bij een bank zitten. Die kunnen zo ook bij ons terecht”, legt hij uit.

Uiteindelijk verschilt het weinig van een gewone transactie. “Je schrijft gewoon over van account naar account. Pas wanneer het geld op onze rekening staat, krijg je je auto mee. Het grote verschil is dat bij cryptomunten de overschrijving in enkele seconden is gebeurd. Bij een bank kan er enkele dagen overgaan.”

Mee met de koers

Er kunnen toch wat vraagtekens rijzen, want de waarde van een cryptomunt is volatiel. “Uiteindelijk is dat geen probleem. De prijzen op onze site gaan mee met de koers”, vertelt hij. “Wat je wel ziet is dat als de koers hoog staat, de kopers ook rapper komen.”

De vraag is nu al groot. En dat is niet enkel voor luxewagens. “We verkopen hier dan wel de sportieve premiummerken, wie een andere auto wil kopen met cryptomunten kunnen we hier ook helpen.”

Monopolie

Er bestaat dan wel wat scepsis rond, die is volgens de zaakvoerder allesbehalve nodig. “Dit is gewoon de toekomst. Ik denk dat we meer en meer met digitale munten zullen betalen. Al hoop ik nog even uniek te blijven, want zo heb ik toch deels het monopolie”, glimlacht hij.

Een auto kopen met bitcoin, dat is in het Kortrijkse uniek. Met bitcoin betalen niet helemaal. Zo kun je ook in het Ring Shopping cadeaukaarten betalen met de toonaangevende cryptomunt. Sinds eind vorig jaar kan er met de app Lyzi een bon aangekocht worden die kan gebruikt worden in de vijf Belgische winkelcentra van Wereldhave. Niet helemaal hetzelfde, want hier is nog een tussenstation, bij autohandel Naessens is het echt van account op account. (JDr)