Best Mannequins levert etalagepoppen aan 350 Poolse winkels: “Een geweldige kans”

Best Mannequins, toonaangevend producent van visual merchandising producten, kondigt met trots aan dat het 350 winkels van het populaire Poolse merk Sinsay zal voorzien van hoogwaardige etalagepoppen. Dit grootschalige project is een samenwerking met LPP, de Poolse multinationale modegroep achter succesvolle merken zoals Reserved, House, Cropp, Mohito en Sinsay. Deze uitbreiding van Sinsay-winkels is gepland voor 2025, met een mogelijkheid tot verdere groei.

De keuze voor Best Mannequins als leverancier is een erkenning van het innovatieve karakter en de betrouwbaarheid van het Belgische bedrijf. Dankzij het creatieve team, dat internationale interieurtrends moeiteloos vertaalt naar krachtige en eigentijdse VM-oplossingen, zijn ze al jarenlang een betrouwbare partner voor de mode- en detailhandel.

Ruime voorraden en flexibiliteit als sleutel tot succes

Een belangrijke factor in de samenwerking met LPP is de uitzonderlijke capaciteit van de magazijnen. Begin 2024 opende Best Mannequins een nieuw magazijn, waardoor de voorraad steeg van 40.000 naar 52.000 etalagepoppen. Deze ruime stock zorgt ervoor dat ze moeiteloos aan de hoge vraag kunnen voldoen, zelfs bij grootschalige projecten zoals deze. “Wij zijn enorm trots op de samenwerking met LPP en Sinsay”, zegt Corneel Vandaele, Sales Manager. “Het is een geweldige kans om onze expertise in visual merchandising te tonen en bij te dragen aan de uitstraling van zo’n snelgroeiende modeketen.”

Een diverse klantenkring, een creatieve aanpak

Van high fashion tot sportmerken, van musea tot grote winkelketens: Best Mannequins heeft een breed scala aan klanten. Het is deze veelzijdigheid en creatieve aanpak die ervoor zorgen dat hun collecties telkens opnieuw aansluiten bij de specifieke noden van hun klanten. Dankzij de focus op innovatie en duurzaamheid blijven ze telkens een stap voor.

Met de opening van meer dan 350 Sinsay-winkels in Europa, waarin alle etalagepoppen van Best Mannequins geleverd zullen worden, blijft het bedrijf zijn positie versterken als onmisbare partner in visual merchandising.