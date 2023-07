Beroep ingediend tegen nieuwe McDonalds in Ingelmunster, provincie beslist nu verder over dossier

In juni zette het gemeentebestuur van Ingelmunster het licht op groen om op de site van de vroegere manege Mandelhoeve op de hoek van de Oostrozebekestraat en de Ringbaan in Ingelmunster een nieuwe vestiging van de hamburgerketen McDonalds te zetten. Men had 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen en dat gebeurde nu ook. Er is beroep ingediend tegen de beslissing van het gemeentebestuur om een omgevingsvergunning te voorzien voor een nieuw filiaal. De provincie zal zich nu over dat dossier buigen.

McDonalds diende een aanvraag in voor de bouw van een nieuw restaurant met snelservice, bijhorende parking met groenaanleg, een hoogspanningscabine en sorteerlokaal. Dit dossier werd besproken binnen de gemeenteraad.

Wachten op uitspraak provincie

Volgens burgemeester Kurt Windels werd in juni alles grondig gewikt en gewogen vooraleer men een beslissing nam. “We vonden geen enkele argumentatie om dit niet te doen. Onze grootste bekommernis was de mobiliteit, maar het Agentschap Wegen & Verkeer verleende een positief advies. Volgens hen zullen er geen verkeersproblemen ontstaan door de komst van deze fastfoodketen. Onze goedkeuring is er één met voorwaarden, wat betekent dat er bijvoorbeeld wel een voldoende grote geluidsbuffer moet worden voorzien naar de achterliggende huizen toe.”

Waren de 30 dagen verstreken zonder beroep, dan kon McDonalds beginnen met het slopen van Mandelhoeve en een nieuw filiaal neerzetten. Nu is dat nog niet mogelijk tot de provincie een uitspraak doet.