BENT Merkschoenen van de familie Driegelinck opent op vrijdag 14 maart op het Frunpark: “Dit voelt voor ons als thuiskomen”

Op het Frunpark is men al volop bezig met het inrichten van de nieuwe winkel van BENT Merkschoenen, op de plaats waar vroeger Cassis Paprika gevestigd was. Tussen de winkels van Takko Fashion en Hema in gaat de 19de winkel van de schoenenretailer open op vrijdag 14 maart.

De winkel opent dus op 14 maart, een weekend later van vrijdag 21 tot en met zondag 23 maart is er er het feestelijke openingsweekend waarbij tien procent korting wordt gegeven. BENT Merkschoenen heeft de hoofdvestiging in Waregem, maar het is de Izegemse familie Driegelinck met de broers Jan en Nicolaas en zus Isabelle die de mensen achter het bedrijf zijn. “Het openen van een nieuwe winkel in Izegem voelt echt als thuiskomen. We hebben een sterke band met de stad en willen graag opnieuw onze aanwezigheid lokaal versterken. Izegem heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis en we zijn trots op de relatie die we met de gemeenschap hebben opgebouwd. Door deze nieuwe winkel te openen, willen we die rijke geschiedenis nog eens benadrukken en laten zien dat we echt deel uitmaken van Izegem. Het is voor ons een kans om niet alleen onze schoenen te presenteren, maar ook de trots die we voelen voor onze lokale roots.”

Het team dat in Izegem de winkel een gezicht zal geven bestaat uit drie gemotiveerde dames. “Bij BENT Merkschoenen onderscheiden wij ons door het perfecte huwelijk van offline en online winkelgemak, waarbij mode altijd centraal staat. Met onze 19 fysieke winkels verspreid over bruisende winkelbuurten, bieden wij je niet alleen een persoonlijke winkelervaring, maar ook de kans om de laatste modetrends te ontdekken. Je vindt bij ons een breed aanbod van de meest trendy merken en stijlen, zodat je altijd in de mode bent. Met ruime parkeermogelijkheden is je winkelbezoek extra comfortabel. Maar we begrijpen ook dat shoppen soms handiger online is. Daarom hebben wij een webshop die 24/7 toegankelijk is, zodat je op elk moment van de dag de nieuwste schoenen kunt shoppen en je outfit compleet maakt. Wij bieden je de beste merken onder één dak, van sportieve Diadora en Victoria tot stijlvolle Hispanitas en Tamaris en van Tommy Hilfiger tot Guess. Of je nu op zoek bent naar een sportieve sneaker of een elegante laars, bij ons vind je alles voor de perfecte look van top tot teen. Bovendien zorgen we ervoor dat je je nieuwe aankoop binnen drie werkdagen in huis hebt en bieden we gratis verzending bij aankopen vanaf 35 euro.”