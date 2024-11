Benjamin en Céline brengen hun passies samen in “unieke winkel”: “Een gat in de markt, zeker in de Westhoek”

Geeks, spelfanaten, kunstenaars en knutselaars halen hun hart op in het nieuwe Pawntheon, een “unieke spel- en hobbywinkel” bij de Ieperse Grote Markt. Benjamin Verbrugghe en Céline Salomez brengen er hun passies samen. “Dankzij een speelzone en workshops kan iedereen hier hun hobby beleven.”

Met zicht op het reuzenrad van de Ieperse kerstmarkt openden Benjamin Verbrugghe (29) en Céline Salomez (27) vrijdagavond hun nieuwe winkel in de Diksmuidestraat onder flinke belangstelling. “Amai! De grootte is bedrieglijk”, klinkt het bij de eerste nieuwsgierigen.

Om de hoek van de eerste winkelruimte gaapt een speelzone met tafels en stoelen. “We hebben een winkeloppervlakte van 500 vierkante meter, waar zeker vijftig mensen samen workshops, spelletjesmomenten en tornooien kunnen doen”, zegt het koppel. Beiden stonden in het lager onderwijs en maken nu hun droom waar. “In deze winkel brengen we onze passies samen.” Benjamin is spelletjesfanaat, Céline is graag creatief bezig. Hun winkel heet Pawntheon, verwijzend naar ‘speeltempel’ (Pantheon is een Romeinse tempel, red.) en pawn, spelpion in het Engels.

Spelletjes uitproberen

“In dit pand zaten vroeger kledingwinkels en ooit een supermarkt”, weet Benjamin. “Velen dachten dat hier een Action zou komen (lacht). We vinden onze spel- en hobbywinkel uniek, een gat in de markt, zeker in de Westhoek. De locatie vlakbij de Ieperse Grote Markt kan amper beter. We willen uitpakken met onze etalage om bezoekers naar binnen te trekken. Iedereen mag onze fusie van fantasie en creativiteit uitproberen en beleven in de winkel, op het gemak met een hapje en drankje. Kopen kan ter plaatse of via de webshop.”

De 22-jarige Ieperlingen Jitse Vanhaverbeke, Sam Wyffels en Wannes Wildemeersch kozen op de openingsavond voor een spelletje Dominion. “De winkel is praktisch ingericht: centraal mogen we spelen en daarrond staat alles uitgestald. Het aanbod is erg gevarieerd”, vindt Wannes. “Ik zie spelletjes die gewone winkels niet hebben, zoals Warhammer. Er worden ook tornooien georganiseerd. Ik heb alvast interesse in een tornooi van het spel Magic: The Gathering.”

Van kunstenaar tot knutselaar

“In onze streek bestond zo’n winkel nog niet, voor veel zaken in het aanbod moet je al naar Roeselare of Kortrijk”, stelt Jitse. “Wij komen hier dus zeker terug.” Sam kan er ook terecht voor een andere hobby. “Naast gezelschapsspelletjes hou ik me graag bezig met wol en ik hoor dat daarvoor workshops georganiseerd worden. Op vrijdag is het zelfs tot 22 uur open, ideaal om daarna nog iets te gaan drinken met de vrienden in de stad.”

“Er is keuze voor mensen die haken, breien, borduren, naaien, …”, somt Céline op. “Op termijn wil ik mensen leren schilderen op doek en portretten maken. In het begin waren we niet van plan zoveel aanbod te hebben, tot we van de mensen hoorden wat ze allemaal missen in hun streek. Mijn creatieve luik van de winkel gaat van de kunstenaar tot de knutselaar en in de toekomst kan er nog wel wat bij, zoals pottenbakken.”

Geeks

Ook Benjamin ging direct breed in zijn passie. “Alles voor de ‘geeks’: Pokémon, Harry Potter, bordspelen, ruilkaartspelen, puzzels met 3D-versies, en popjes, tassen, portefeuilles en andere merchandise uit het brede gamma van Disney en Marvel. In het segment van de spelletjes hebben we alleen maar het beste. Daarvoor baseer ik me op objectieve criteria en online reviewplatforms. Het zijn staaltjes kunst, ontworpen tot in de kleinste details door echte artiesten. Voor het kinder- en speelgoedaanbod vinden we expertise in eigen huis bij ons driejarig dochtertje Alice en er is nog een tweede kindje op komst.”

Het koppel wil het gamma van duizenden artikelen uitbreiden van zodra het kan. “Sommige clubs en verenigingen kunnen we pas op termijn bedienen. Denk aan darts, schaken en juwelenworkshops. Ook na deze feestelijke opening willen we blijven knallen.” (TP)