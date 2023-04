Benjamin (28) is nieuwe uitbater van Siësta Beach in Knokke-Heist: “Al scheelde het niet veel of ik was verhuisd naar de Caraïben”

Zijn huis was bijna verkocht en de koffers stonden klaar voor vertrek. Niks zou Benjamin Smallegange (28) in 2021 tegenhouden om te verhuizen richting de Caraïben. Toch is hij vandaag de nieuwe uitbater van strandbar Siësta Beach in Knokke-Heist. “Ik was vastberaden om te vertrekken, maar toen werd ik plots verliefd”, glimlacht Benjamin.

Zeggen dat Benjamin Smallegange (28) joviaal is, is een understatement. Typisch Nederlands misschien? Want Benjamin is een ‘Zeeuw’ in hart en nieren. Bij een gesprek met de man krijg je er zijn sappig accent gratis bij. “Nochtans werk ik hier ondertussen al tien jaar in Knokke-Heist hoor”, zegt Benjamin. “Ik houd me al enkele jaren bezig met het management van Siësta Beach. En voorheen begon ik helemaal onderaan de ladder met het uitstallen van de bedjes op het strand.”

Stiefzoon

Dat Benjamin in Siësta Beach aan de slag ging, hoeft niet te verbazen. De nu 28-jarige Nederlander is de stiefzoon van Olaf Jacobs (61), die meer dan 30 jaar de uitbater was van de populaire strandbar. “Het staat nu op papier: ik ben de nieuwe baas. Op zich zal het weinig veranderen, maar tegelijkertijd moet ik nog wat wennen aan het idee”, zegt Benjamin, die geboren en getogen is in de horeca.

Zijn ouders hebben een horecazaak in Breskens en Cadzand. “Tien jaar geleden vroeg Olaf me om te helpen in zijn strandbar. Leuk, maar ik was nauwelijks vier uurtjes per dag bezig. Terwijl ik wou werken, werken en nog eens werken. Ik wou alleen maar meer en kreeg gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid. En kijk, vandaag ben ik officieel de nieuwe baas.”

Gebleven voor de liefde

Benjamin vertelt het enthousiast, maar dat hij vandaag nog steeds op het strand van Knokke-Heist staat, is enkel en alleen te danken aan de vrouw die op de achtergrond trots meeluistert: Angela De Putter (27). “Klopt”, glimlacht Benjamin. “In de zomer van 2021 was ik eigenlijk klaar om te vertrekken. Op het eiland Bonaire in de Caraïben zou ik met mijn beste kameraad een autoverhuur bedrijf starten. Alles was geregeld, ik had net een bod aanvaard op mijn huis en de koffers stonden letterlijk klaar. Maar ja, toen leerde ik Angela kennen en werd ik verliefd.”

Geen Bonaire dus voor Benjamin, wel een nieuwe start in Knokke-Heist. En dat heeft de man zich nog geen seconde beklaagd. “Komende zomer verwachten we ons eerste kindje. In het midden van het seizoen, ja. Die timing kon misschien net iets beter”, lacht het koppel.

Voor de vaste klanten verandert er trouwens weinig bij Siësta Beach. “Ik zal wel wat eigen accenten leggen. Een wijntje op de kaart zetten die ik echt lekker vind bijvoorbeeld of wat aangepaste hapjes. Maar dat zal het zowat zijn. En nu maar hopen op een mooie zomer, want als baas is dat nóg belangrijker geworden”, besluit Benjamin met een knipoog. (MM)