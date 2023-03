Béné in Lendelede: nieuwe start in nieuw pand met nieuwe naam voor Be-Casual

Béné, Mode en Maatwerk, is de nieuwe naam van dameskledingzaak Be-Casual uit de Winkelsestraat. “Sinds donderdag 2 maart kan je in onze nieuwe multimerkenwinkel terecht in de Izegemsestraat 112 aan het kruispunt met de Rijksweg”, zegt Benedicte Witdouck, die samen met haar man Lieven Vandemoortele de zaak met hart en ziel runt.

Benedicte Witdouck begon bijna 20 jaar geleden met Be-Casual in een pand in de Winkelsestraat waar vroeger Zetelwinkel Carton gevestigd was. “Ik had al wat verkoopervaring opgedaan in kledingzaak ‘De Schaar’ in Ledegem en ‘De Gouden Schoe’ in Sint-Eloois-Winkel. Mijn man, die zelfstandig automatisatie deed, had er ook zijn kantoor. Hij hield zich bezig met de papierwinkel waardoor ik me volledig kon focussen op de kledingzaak. Het voorbije jaar was hij ook degene die het meest de bouw van onze nieuwe winkel opvolgde zodat ik mij met mijn team medewerkers kon concentreren op onze winkel.”

Uitgebreider

In de beginperiode verkocht Be-Casual alleen casual-kledij. “Maar in de loop van de voorbije 20 jaar kwam er een breder aanbod aan gelegenheidskledij. Toen we meer dan een jaar geleden beslisten een nieuwe winkel te bouwen, wilden we die ook een nieuwe naam geven, omdat we ondertussen veel meer in ons gamma hebben dan enkel casual kledij. Een multimerkenwinkel, voor stijlvolle dames die kiezen voor kledij met een accent! De nieuwe naam is opnieuw ook een afgeleide van mijn voornaam. ‘Béné’ betekent eveneens goed in het Italiaans. Ook daar willen we voor staan. Een goed product en een goede service”, vertelt Benedicte..

“Op het gelijkvloers vind je confectiekleding en accessoires. Op de eerste verdieping, de Belétage, is er de afdeling maatwerk met kledij voor speciale gelegenheden, waar klanten op afspraak kunnen kiezen uit verschillende pasmodellen die we dan naar hun wens kunnen aanpassen. Op hetzelfde verdiep is er ook een showroom waar kledingzaken twee keer per jaar hun aankopen van ons eigen kledingmerk ‘Léonie de Paris’ zullen kunnen doen.”

Visibiliteit

De nieuwe winkel op de kruising van de Izegemsestraat met de Rijksweg is een blikvanger voor wie daar voorbijrijdt. Naast een shoppingoppervlakte van om en bij de 1.000 m² is er aan de kant van de Izegemsestraat een parking voorzien voor elf wagens. “In de kelderverdieping van de nieuwbouw is er een stockruimte en een aantal parkeerplaatsen voor onze acht stylistes. Zowel binnen als buiten hangen grote beeldschermen. We hebben een marketingspecialiste in dienst die voor de nodige content op die schermen zorgt en tegelijkertijd Béné op de sociale media een plaats geeft. Binnenkort zijn we ook te zien op WTV. Bovendien zorgt ze ervoor dat de webshop up-to-date is, zodat wie online wil bestellen vlot kan kiezen.”

Openingsweekend

Op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart vindt het openingsweekend van Béné plaats. “Klanten krijgen dan bij aankoop een gevulde luxueuze strandtas met daarop de leuze: La Vita è béné’. De winkel zal vanaf dan van maandag tot en met zaterdag doorlopend open zijn van 10 tot 18 uur. 24/7 kan je terecht op onze webshop. En Be-Casual in de Winkelsestraat wordt binnen enkele weken een exclusieve outlet. Meer info hierover volgt later.” (IB)

Info: www.béné.be, Facebook: Béné Lendelede en Instagram: bene_lendelede.