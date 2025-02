BENDig wil reststromen tweede leven geven: “Moeten zuinig zijn met materialen en energie”

“We moeten zuinig zijn met materialen en energie”: dit is de kern van de visie van Tore Bleuzé, industrieel ontwerper uit Heule. Met zijn nieuwe bedrijf BENDig wil hij reststromen een tweede leven geven en zo bijdragen aan de circulaire economie. Het is nu een ambitieus project dat niet alleen bedrijven, maar ook ontwerpers en makers inspireert. Een mooi verhaal in deze overschotwereld.

Tore Bleuzé (39), geboren en getogen Heulenaar, woont samen met Joyce Meyfroit (39). Samen hebben ze twee kinderen Lasse (12) en Finne (9). Tore Bleuzé behaalde in 2007 zijn Master diploma industrieel ontwerper in Industrial Design aan Howest (nu Universiteit Gent campus Kortrijk). Tore werkt als ontwerper aan projecten variërend van academisch ontwerpend onderzoek tot het creëren van producten.

In 2013 startte hij zijn eigen ontwerpstudio, Studio ObiOne in Kortrijk. Door zijn jarenlange ervaring als ontwerper merkte Tore dat er veel materialen verloren gingen in het productieproces. “Het is vaak onbegrijpelijk hoeveel materiaal er in de prullenbak of container verdwijnt, ondanks dat het nog perfect bruikbaar is. Dat zette me aan het denken”, zegt Tore. Deze ervaring inspireerde hem om reststromen een nieuw leven te geven.

In september 2024 richtte hij BENDig op, een initiatief dat tot doel heeft de lineaire economie om te buigen naar een circulaire economie. “De naam BENDig komt van het West-Vlaamse woord bendig, dat ‘zuinig’ en ‘spaarzaam’ betekent. Tegelijkertijd verwijst het naar het Engelse werkwoord to bend, wat ‘buigen’ betekent. Met BENDig wil ik helpen om de traditionele manier van produceren om te buigen naar iets duurzamer”, legt hij uit.

Op dit moment werkt BENDig samen met ongeveer 15 bedrijven, waaronder enkele grotere namen. Door zijn connecties met lokale bedrijven kan Tore restmaterialen verzamelen en opnieuw inzetten in verschillende producties. Het is een win-win situatie: bedrijven kunnen hun reststromen op een duurzame manier verwerken, terwijl ontwerpers toegang krijgen tot interessante materialen voor hun projecten.

Opendeur

Om zijn project onder de aandacht te brengen, organiseert BENDig op vrijdag 7 februari van 14 tot 18 uur een opendeurdag in Muster, Stijn Streuvelslaan 45 Heule. Na de opendeurdag is BENDig elke vrijdagmiddag open of op afspraak.