Belipro dient aanvraag in voor buurtsupermarkt op Bosmolens in Izegem

Wat al langer de ronde deed op de wijk Bosmolens in Izegem is nu ook bevestigd. Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een buurtsupermarkt op de site van café-feestzaal Valentino langs de Meensesteenweg. De lokale handelaars maken zich zorgen.

Projectontwikkelaar Belipro uit Sint-Eloois-Winkel diende de aanvraag in. “Wij brachten de verkoper en investeerder samen en gingen ook al bij de stad te rade om ons dossier een eerste keer af te toetsen”, vertelt Thibaut Dochy van Belipro. “Er zijn momenteel gesprekken met verschillende supermarktketens, maar het is nog niet zeker met wie de investeerder in zee gaat als er een goedkeuring voor de aanvraag zou komen.”

De aanvraag maakt melding van de bouw van een buurtsupermarkt van 840 vierkante meter die toegankelijk is voor klanten. Er is een overdekte inkom aan de hoek van het gebouw voorzien en de uitgang op een andere hoek, wat voor een vlotte doorstroming moet zorgen. Naast de winkelruimte is er ook sprake van een traiteurafdeling en een warme bakkerij. In de plannen zijn 59 parkeerplaatsen voorzien, waaronder ook acht met een elektrische laadpaal. Verder voorziet de aanvrager een overdekte parking voor 19 fietsen en 4 cargofietsen. De supermarkt zou de deuren willen openen van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.

Stoffel Vandoorne

De bouw kan alleen als er twee woningen aan de straatkant, enkele bijgebouwen en ook café-feestzaal Valentino onder de sloophamer verdwijnen. De zaal dateert al van 1964, toen nog bekend als zaal Sportief. In 1987 volgde de naamsverandering naar Valentino. De zaal was jarenlang een verzamelplaats voor allerlei feestjes, maar ook boksmeetings en fungeerde als verzamelplaats voor fans van voormalig F1-piloot Stoffel Vandoorne.

Bakker Jan Dierick-Visschers en verschillende lokale handelaars zien de komst van de buurtwinkel niet zitten. “Gezonde concurrentie in de handel is een goede zaak, maar dit zou geen meerwaarde betekenen, om van mobiliteitsproblemen nog niet te spreken. Zo’n project kunnen we missen als kiespijn en zeker in deze crisisperiode”, klinkt het daar.

De stad wil nog geen uitspraak doen en wil wachten op wat er tijdens het openbaar onderzoek binnen komt. “Dat loopt tot 26 december. Daarna nemen we alles nog eens goed onder de loop en tegen uiterlijk begin maart 2023 nemen we een beslissing”, geeft schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) nog mee.