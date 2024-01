Belinda (47) in ban van kristallen en mineralen: “Altijd al een verzamelaar geweest”

Naast het gemeentehuis bevindt zich pop-upwinkel Het Kralenhuisje. Behalve handgemaakte juweeltjes met 100 procent natuurlijke mineralen en halfedelstenen biedt Belinda Degroote er een uitgebreid assortiment trommelstenen, harten, bollen, interieurstukken en nog heel wat andere kristallen aan.

“Ik ben altijd al een verzamelaar geweest”, start Belinda Degroote (47) haar verhaal. “Op heel prille leeftijd heb ik van mijn oma een bergkristalletje gekregen. Het heeft veel betekenis voor mij. Ik draag het nog altijd. Mijn voorliefde voor kristallen en mineralen is er al lang. Ik wou mijn passie delen en ben enkele jaren geleden begonnen met armbandjes aan te bieden. Ik ben op zaterdagnamiddag gestart in de living van mijn woning in de Marquettestraat.”

“Het was een succes want er waren onmiddellijk heel wat mensen die de weg vonden naar mijn geïmproviseerd winkeltje… Vanaf toen was het niet meer te stoppen. De collecties werden zodanig groot dat het niet langer lukte om alles op een ordentelijke manier uit te stallen”, vervolgt ze.

Vroegere Blokker

Belinda is op zoek gegaan naar een geschikte locatie en vond die in de winkel waar vroeger Blokker gevestigd was. “Een ideaal pand naast het gemeentehuis in het centrum van de gemeente met een ruime parkeermogelijkheden in de buurt.”

In Het Kralenhuisje zijn juwelen, armbandjes, hangertjes, harten, bollen, halskettingen… te verkrijgen. “Ik heb in mijn collectie ook veel redelijk exclusieve interieurstukken en heel wat kristallen en mineralen. Het aanbod verandert voortdurend want ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe zaken in de groothandels in binnen- en buitenland.”

Geneeskrachtig

“Ik kan van zowat alle edelstenen en mineralen vertellen over de vindplaats, samenstelling, werking en verschillende toepassingen. Edelstenen en mineralen en hun geneeskrachtige werking en energie zijn al eeuwenlang bij mensen bekend. Ook daarover kan ik een woordje meepraten… Ik maak zelf alle armbandjes, hangertjes en halskettingen. Ik rijg op eigen sterke draad en krijg daar heel positieve reacties op.”