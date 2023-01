Bekendste Oostendse drogisterij Vandevelde heropent na gasexplosie: “Firma leverde prachtig werk”

Eén van de oudste handelszaken van Oostende heropent weer, drie maanden na de gasexplosie die bij hen grote schade aanrichtte. “We zetten alle voorschotten van de verzekering in voor de winkel.”

Vandevelde is een begrip in de badstad : in de bekende drogisterij op de hoek van de Ooststraat en Christinastraat kan men ook terecht voor onder meer onderhouds- en huishoudproducten en borstels. “De familiezaak bestaat al sinds 1906”, zeggen Frank Vandevelde en Martine Compernolle, al 40 jaar actief in de zaak.

Grote ravage

Op die noodlottige 13 oktober deelden de winkel en aanpalende pakhuizen flink in de brokken : ze zijn immers gelegen op luttele meters van de waar gasontploffing zich voordeed. “Volledige ‘dallen’ van het voetpad kwamen op ons dak terecht of gingen helemaal over het huis tot achterin. De ravage in onze panden was nog vele malen groter. Alle ramen gingen er uit en binnenin was de ravage zeer groot.”

Prioriteit voor de winkel

De ondernemers bleven niet bij de pakken zitten. “We zijn zelf, samen met anderen, eigenaar van de panden en hadden dus snel een akkoord over hoe we de zaak zouden aanpakken”, zegt Frank. “Na een week zijn hier experts geweest van de verzekering en die hebben meteen de saneringsfirma Belfor aangesteld. Die zijn vervolgens met 6 man gedurende een maand aan de slag gegaan om hier alles op te kuisen en te inventariseren wat er nog te redden viel. Niet enkel in onze winkel, maar ook in de pakhuizen. Ze vernieuwden de vernielde plafonds en de elektriciteit.” Frank en Martine zijn vol lof over die aanpak.

Ramen en daken

“In de winkel is het houten kader van de vitrine intact waardoor we enkel ramen moesten bestellen bij glashandel Francier. Ze konden die snel leveren. Voor de bovenverdieping en pakhuizen is dat een andere zaak. Daar is alles weg en zijn er grote wachttijden voor glas en kader. We vroegen ook voorschotten aan bij de verzekering en besloten om die allemaal in te zetten voor herstel van de winkel. Die moest immers zo snel mogelijk open. Wanneer we de rest van de bovenverdieping en pakhuizen vernieuwen, dat zien we later wel. Met de eerste voorschotten werden ook de daken hersteld want ook daar was er grote schade.”

Opening

“We waren drie maanden dicht en konden gebruik maken van een steunmaatregel. Maar er is nog veel onduidelijkheid over de totale schadekosten en het geleden economisch verlies. Dat moet nog allemaal becijferd worden en het is niet voor morgen want de site van de explosie is nog steeds niet vrijgegeven.” Frank en Martine blijven niet bij de pakken zitten : “Met ramen in de winkel en een opgekuiste en vernieuwde zaak kunnen we werken. En ook de pakhuizen zijn bruikbaar. Dus gaan we terug open op dinsdag 24 januari om 9 uur. Dat is een belangrijk moment voor ons. De reacties van de klanten zijn ook erg positief. We werden aangesproken op straat. Met de opening kunnen we ook de geruchten de kop indrukken dat we zouden stoppen. Vandevelde is er terug, zoals de voorbije 116 jaar.”