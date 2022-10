Bekende ramen- en deurenproducent Belorama uit Tielt vraagt faillissement aan

Belorama, een van de belangrijkste fabrikanten van ramen en deuren in Vlaanderen uit Tielt, heeft deze week het faillissement aangevraagd. Dat schrijft De Tijd. Door de kwetsbare positie tussen leveranciers en aannemers raakte het bedrijf zonder cash.

Voor het eerst sinds zware prijsstijgingen als gevolg van de corona- en Oekraïnecrisis de bouwsector destabiliseerden, is een grote Belgische bouwgroep omgevallen. De West-Vlaamse raambouwer Belorama, heeft deze week het faillissement aangevraagd. Dat vernam De Tijd en bevestigt Yves Lenders (Lydian), de advocaat van het bedrijf.

Belorama, dat opgericht werd in 1919, maakt ramen en deuren in aluminium (merknaam Verbalu) en pvc (Vertirama). De hoofdaandeelhouder is sinds tien jaar de Brusselse durfkapitalist E-Capital, bekend als ex-aandeelhouder van het ooit beursgenoteerde technologiebedrijf Zetes. Belorama, dat 170 werknemers telt, is erg actief aan de kust. Tot de referenties behoren The Waves van de vastgoedgroep Degroote in Oostende en de Suikertorens in Veurne. De drie vennootschappen van de groep draaiden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 50 miljoen euro en beperkte winsten.

Het bedrijf belandde enkele jaren geleden al in moeilijk vaarwater. Het faillissement dreigt een impact te hebben op heel wat Belgische bouwwerven. Samen met Vandenbroucke uit Wevelgem en het Limburgse Belisol is Belorama een van de belangrijkste fabrikanten van ramen en deuren in Vlaanderen. De productie van ramen en deuren ligt sinds dinsdag stil in de fabriek. Het management probeert de continuïteit van de productie en de plaatsing ‘in de mate van het mogelijke’ te bewaren, aldus nog De Tijd.