Bekende interieurzaak Dekotap na 50 jaar overgenomen door Thiry Paints: “We blijven hechte familie die we altijd zijn geweest”

Dekotap, een van de bekendste bedrijven in Oostende, gaat voortaan onder de noemer Thiry Paints de toekomst tegemoet. Het bedrijf uit Leuven heeft de iconische interieurzaak aan de Torhoutsesteenweg overgenomen. Dekotap viert dit jaar haar 50ste verjaardag dus onder een andere vlag. “We zijn altijd een heel hechte familie geweest”, zegt zaakvoerster Karin Vergeylen.

Wat krijg je als twee gerenommeerde familiebedrijven fusioneren? Juist, het beste van twee werelden. Thiry Paints, met 31 verkooppunten in België, heeft het iconisch decoratiebedrijf Dekotap overgenomen. De vestiging aan de Torhoutsesteenweg in Oostende biedt daarmee onder de nieuwe noemer Thiry Paints niet alleen een uitgebreid gamma aan onder meer raamdecoratie, vloerbekleding, behang en tapijten, maar nu ook een waaier aan verfproducten aan.

“De brand was een drama, maar we raakten er weer bovenop”

Thiry Paints was op zoek naar een locatie aan zee en vond dus in het hechte en al 50 jaar oude Dekotap een unieke kans om letterlijk voet aan wal te krijgen in de Stad Aan Zee, tot grote voldoening van Patrick Van Pée, CEO van Thiry Paints. “We zijn gestart als drogisterij in hartje Leuven en in de jaren ‘50 van de vorige eeuw uitgegroeid tot verfwinkel”, vertelt de CEO. “Met de overname van Dekotap breiden we zo het repertoire uit door volop de decoratiekaart te trekken. Het continu uitbreiden van deze service kadert volledig in de richting die we willen uitgaan. Daarom zijn we vandaag juist zo blij met de overname van Dekotap Oostende, een belangrijke speler in de interieurwereld. Meer dan ooit zoekt de klant één aanspreekpunt voor het volledige interieur.”

Gouden jubileum

Dekotap viert dit jaar haar gouden jubileum. Gesticht in 1973 door Eddy en Denise Vergeylen, staan op vandaag hun dochter Karin (54) en haar man Philip Mares (59) aan het roer van het bedrijf. “Philip en ik zijn al 31 jaar actief in de zaak”, vertelt Karin. “We vieren deze maand inderdaad ons 50-jarig bestaan en dat met een leuke actie. Mijn ouders begonnen destijds eind de jaren ‘60 als geranten voor de tapijtfabriek Vandenberghe uit Lokeren en openden daarvoor een tapijtwinkel op de Albert I-Promenade in Oostende. Het pand bevond zich op de hoek met de Vlaanderenstraat, waar nu Et Alors gevestigd is.”

Oprichter Eddy Vergeylen in 1994. “Mijn vader is altijd een sterke figuur geweest”, zegt Karin. “Onvoorwaardelijk gesteund door mijn mama, ging hij geen uitdaging uit de weg.” © EFO

“Van de dijk verhuisden ze naar de Torhoutsesteenweg, naast de vroegere Deweert sportzaak. Dus nog niet naar de huidige locatie. Dat was trouwens toen nog steeds onder de naam HEREK, een merk van tapijten. In 1973 namen mijn ouders de stap om met een eigen zaak te starten: Dekotap. De activiteiten groeiden gestaag en naast een pand in de Torhoutsesteenweg 1B namen mijn ouders een tweede locatie in gebruik aan de Nieuwpoortsesteenweg. Een paar jaar later verhuisde de zaak naar en groter pand aan de Torhoutsesteenweg 456, waar er plaats was voor een heel grote stock”, vertelt Karin.

Dieptepunt

Een dieptepunt in de geschiedenis van Dekotap kwam er op 12 december 1981, toen een zware brand de zaak in de as legde. “Dat waren moeilijke tijden. Mijn ouders zagen het bedrijf in rook opgaan en dat op de verjaardag van papa. Veel mensen zullen zich dat drama nog herinneren, daar ben ik van overtuigd. Maar zij raakten er met hard werken en het nemen van duidelijke beslissingen weer bovenop. Mijn vader is altijd een sterke figuur geweest. Onvoorwaardelijk gesteund door mijn mama, ging hij geen uitdaging uit de weg. Ook op sportief gebied trouwens, onder meer als voorzitter van KV Oostende.”

Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Dekotap, uit De Zeewacht van december 1981. Een zware brand legde de zaak in de as. © DVL

De toekomst

Het bedrijf staat nu op een keerpunt in haar bestaan. Met de overname door Thiry Paints breekt een nieuw hoofdstuk aan, maar die zien Karin en haar man Philip met veel vertrouwen tegemoet. “Philip en ik blijven actief in de zaak”, gaat Karin verder. “Nadat mijn vader op 65-jarige leeftijd met pensioen ging, gingen wij met veel enthousiasme door. Philip heeft er destijds voor gezorgd dat wij van een zogenaamde discountzaak evolueerden naar een hoger segment, zonder daarbij ook maar één klant uit het oog te verliezen. De winkelkarretjes verdwenen om plaats te maken voor uitgebreid advies en begeleiding van de klanten.”

Karin Vergeylen en haar man Philip Mares blijven ook na de overname actief in de zaak. © DVL

“Opvallend: 75 procent van onze klanten bestaat uit tweedeverblijvers. Met de komst van Thiry Paints ontstaat er een wisselwerking. Klanten uit het binnenland kunnen voor decoratiewerken zeker beroep op ons doen en hebben door het groot aantal vestigingen van Thiry Paints in ons land meteen ook dichtbij tal van mogelijkheden. We hadden al heel wat vakmanschap in huis en daar komt nu nog een pak bij. Eén zaak moet duidelijk blijven: de waarden van Dekotap blijven, zeker weten. We zijn altijd een heel hechte familie geweest, die met liefde ons bedrijf blijven runnen. We werken momenteel met een fantastisch team van zo’n 17 medewerkers die zich allemaal met hart en ziel blijven inzetten”, besluit Karin Vergeylen.