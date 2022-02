Bekende horlogewinkel Huis Derdaele uit Langemark sluit de deuren na 75 jaar

We mogen het aan de grote klok hangen. Huis Derdaele in Langemark sluit na 75 jaar zijn winkel van horlogerie en goudwerk. “De uitverkoop is gestart. Een bladzijde wordt omgedraaid”, blikt Ivan Derdaele vooruit.

Sinds 1947 verkoopt en herstelt Huis Derdaele uurwerken en juwelen. De winkel werd door vader Leon kleinschalig gestart in de Poelkapellestraat in Langemark. “Het is voor ons het jaar van de ronde getallen”, vertelt Ivan Derdaele.

“De winkel bestaat 75 jaar. Zelf zit ik een halve eeuw in het vak als uurwerkmaker en goudsmid. Ik word 70 en mijn echtgenote Linda 65. En we zijn ook nog eens 45 jaar getrouwd. Aan die jubilea komt dit jaar nu een eind.”

Ivan Derdaele leerde het vak via een leercontract. “Voor mij was de zaak verder zetten een natuurlijke keuze. Ik ben met de liefde voor de stiel opgegroeid. Ik was goudsmid en volgde nadien de opleiding van uurwerkmaker- en hersteller. Toen ik begon, hebben vele horlogeurs met de komst van de Japanse uurwerken er de brui aan gegeven. Een klassiek uurwerk telde 35 tot 40 kleine en grote vijzen.”

“De Japanners kwamen plots met polshorloges op de markt met gelijke schroeven. Het gevolg was massaproductie en goedkope modellen. Nu is de buitenkant duurder geworden dan de binnenkant. Het zijn maar de grote merken die nog een eigen werk kunnen aanbieden. De bakermat van de techniek is ontstaan in berglanden als Zwitserland, zoals de koekoeksklok uit het Zwarte Woud komt.”

“Tijdens de winter maakten de boeren klokken. Die stonden steevast voor kwaliteit. Trouwens, dat duurder mechanisch segment is aan een revival toe. Een tweede generatie uurwerkmakers is verdwenen bij de opkomst van de Quartz en later hebben de wegwerpversies het lot van velen helemaal bezegeld.”

Polshorloge

“Voor je plechtige communie kreeg je destijds vaak van de grootouders een polshorloge. Voor mij was dat bij mijn eerste communie. Nogal wiedes als je ouders zelf een zaak hebben. Toen wij de winkel overnamen was één van onze aandachtspunten de service. In de wereld van de horlogerie waren aflevertijden van reparaties vaak uit de losse pols. Daar maakten wij een speerpunt van. Ons cliënteel was van alle slag en ze waardeerden ons.”

Van de eigen winkel kan je niet leven, leerde Ivan. “Om de boterham te verdienen, werkte ik voor dertien verschillende horlogeurs verspreid van Tessenderlo tot dichter bij huis. We moesten veel herstellingen uitvoeren om het financieel haalbaar te houden. Ik heb vaak nachten doorgewerkt. Voor de combinatie van arbeid en gezin was dat niet ideaal. Linda stond in de winkel en ik had mijn handen meer dan vol in het atelier. Zonder haar was het niet gelukt.”

Met Ivan Derdaele verdwijnt weer één van de laatste echte ambachtslui uit de gemeente. “Ik haalde altijd contentement uit mijn werk. Het is gewoon geestig als je een probleem tussen radertjes kunt oplossen. Ondanks alle ervaring kom je nog voor technische raadsels te staan waarvoor je een oplossing moet bedenken. Nu zal het werk stilletjes uitdoven. Het is fysiek geen zware job en mijn werkbank is in de loop der jaren wat ergonomischer geworden”, toont Ivan zijn werkplaats.

Uitverkoop

Vroeger werden winkels overgenomen, maar dat is voor Huis Derdaele geen optie. “Nu vallen de winkels, zeker in onze branche, er gewoon uit. Zelf zouden we nooit onze kinderen aanraden om de winkel verder te zetten. Klein beginnen? Dat lukt niet meer. Je kunt er geen toekomst mee opbouwen”, zegt Linda Ostyn. De uitverkoop is nu gestart. Dat mag tweemaal zes maanden. Is het sneller uitverkocht, dan gaan de deuren van Huis Derdaele eerder dicht.

(PC)