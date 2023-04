Bekende donutwinkel Dunkin’ opent nieuw filiaal in Oostende

De Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts heeft een nieuw filiaal geopend in Oostende. Speciaal voor de opening woensdagmorgen pakte de keten uit met een straffe actie: de eerste honderd fans konden een jaar lang gratis donuts krijgen. Dat bracht veel wachtenden naar de vestiging in de Vlaanderenstraat.

Liefhebbers van de zoete ronde gebakjes met een kleurrijke glazuurlaag kunnen voortaan hun hart ophalen bij de nieuwe vestiging van Dunkin’ Donuts in Oostende. Om 8 uur ‘s morgens gingen de deuren van de nieuwe winkel open en daar koppelt de keten traditioneel een actie aan. Zo kregen de eerste 100 gasten die in de winkel een doos van twaalf donuts kochten een jaar lang gratis donuts: elke maand een box met zes donuts. De actie lokte heel wat lekkerbekken naar de Oostendse binnenstad die daarvoor maar wat graag in een lange rij stonden aan te schuiven.

‍Dunkin’ werd opgericht in 1950 en telt intussen meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen wereldwijd. In Europa Europa zijn al 240 Dunkin’ Donuts-winkels. De Amerikaanse keten opende in 2020 de eerste Dunkin’ Donuts-store in België. Na onder meer Antwerpen, Gent en Brugge heeft nu ook Oostende een filiaal, in de Vlaanderenstraat 6.