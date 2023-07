Bekend Izegems bedrijf Bulik houdt op te bestaan: zaakvoerders verhuizen naar Spanje

Aan alle mooie verhalen komt ooit een eind, al is dit bij Bulik 2.0 vroeger dan verwacht. “Er dient zich een onverwachte opportuniteit aan”, zeggen zaakvoerders Sofie Vanden Briele en Sam Bulik. “We verhuizen in de kerstperiode naar Spanje. Dit is een aantal jaar vroeger dan gepland.”

Bulik is een naam als een klok in de regio. Met Bulik Standbouw scheerden Sofie Vandenbriele en Sam Bulik hoge toppen binnen België, Europa en zelfs verder. Rond de coronaperiode beslisten beide zaakvoerders van Bulik, partners in het dagelijkse leven, de standenbouw vaarwel te zeggen. De klantenportefeuille werd in 2020 overgelaten aan Creaplan en het duo ging verder onder de naam Bulik 2.0.

“Met het nieuwe bedrijf spitsten we ons toe op onder andere marketingmaterialen, prints op diverse materialen, displays en productontwikkeling”, vertelt Sofie Vandenbriele. “Dit moest ons toelaten meer tijd te maken voor het gezinsleven en een planmatiger leven te leiden. Nu, een drietal jaar later, dient zich een onverwachte opportuniteit aan, waardoor we omstreeks de kerstperiode definitief zullen verhuizen naar Spanje.”

Vroeger dan verwacht

De gebouwen van Bulik zijn al verkocht en de inboedel wordt binnenkort te koop aangeboden, er lopen ook gesprekken met bevriende bedrijven en ondernemers die belust zijn op machines of ander materieel. Het bedrijf houdt op te bestaan.

“Geen gemakkelijke beslissing”, zeggen de zaakvoerders. “Maar het ligt in onze natuur steeds op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Wat we deden, deden we graag en goed, maar begon stilaan wat sleur te vertonen. Onze beslissing komt een aantal jaar vroeger dan verwacht, maar soms moet je durven springen. Onze kinderen waren meteen enthousiast en dat maakte de keuze plots veel gemakkelijker”, aldus Sam Bulik.

De twee maken nog niet meteen bekend wat ze zullen doen en naar waarheen ze precies trekken in Spanje. “Dat blijft nog even geheim, evenals de kopers van ons gebouw. We zullen dit binnenkort met veel plezier aankondigen, zodra dit voor alle partijen mogelijk is. Op gepaste wijze en met alle betrokkenen, zodat iedereen zijn of haar zeg kan doen”, zegt Sofie. “Voorlopig willen we vooral laten weten dat Bulik 2.0 ophoudt te bestaan: Zo kunnen we anticiperen op mogelijke speculaties.” (MI)