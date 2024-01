Bekend Ardoois bedrijf De Pypere bestaat 150 jaar: “En we zijn klaar voor de toekomst”

Fabrikant De Pypere in de Melkerijstraat 1 in Ardooie vierde eind vorig jaar zijn 150ste verjaardag. Het bedrijf werd in 1873 gesticht door de familie De Pypere, in 1999 werd het overgenomen door de familie Devos. De Pypere is fabrikant van kwalitatief handgereedschap voor land- en tuinbouw, de bouwindustrie en de do-it-yourselfsector. Hun succes valt makkelijk te verklaren: “Een De Pypere koop je voor het leven.”

De familie De Pypere begon in 1873 met een smidse, die Joannes De Pypere verder uitbouwde. De De Pyperes hadden de stiel geleerd bij de oude Vlaamse smeden die al generaties lang kwalitatieve spaden en snijmateriaal vervaardigden voor land- en tuinbouwers. “De goede naam van het Ardoois alaam was later ook bekend bij de seizoenarbeiders die in Noord-Frankrijk de bieten gingen zetten, de oogst binnenhaalden en allerlei landbouwwerk deden”, zegt communicatieverantwoordelijke Hans Wynant. “Na een werkseizoen verkochten zij vaak hun gebruikt gereedschap aan Franse boeren, die met verwondering keken naar de steengoede kwaliteit van die Ardooise spaden, houwelen en snijgereedschap. Nieuwe technieken deden hun intrede, maar fabrikant De Pypere bleef vasthouden aan haar beproefd procedé om goed en sterk snijmateriaal te vervaardigen, dat bovendien zichzelf slijpt door het te gebruiken.”

Overnames

In 1999 werd De Pypere overgenomen door de familie Devos, die het bedrijf en het merk verder uitbouwde. “Naast de productie van traditioneel handgereedschap kijken we ook uit naar nieuwe en vooruitstrevende producten en naar vernieuwing en optimalisering van het bestaande assortiment”, zeggen Xavier Devos en Nicols Ampe van De Pypere. “Het ambachtelijke karakter en de beste grondstoffen staan borg voor gereedschappen van een uitzonderlijke kwaliteit.”

“We blijven steeds ons ambachtelijk karakter behouden”

Ondertussen behoort De Pypere tot een sterke groep Belgische ondernemingen, onder de investeringsmaatschappij Icarus Invest, met productie in Ardooie. “Samen met onder andere Polet Quality Products (opgericht in 1865 en overgenomen in 2015), Smederij Denolf (opgericht in 1873 en overgenomen in 2013) Metafox (opgericht in 1971), Maes Metal (opgericht in 2005) en DAFCO (overgenomen in 2020) vormen we op de nieuwe site in Ardooie een mooi Made in Belgium-verhaal met meer dan 450 jaar ervaring in de productie van hoogwaardig handgereedschap.”

Duurzaamheid

De Pypere heeft een omzet van ongeveer 2.300.000 euro en heeft samen met de andere merken een sterk team met een 80-tal medewerkers. “De groep wil in de toekomst De Pypere verder nationaliseren en nog duurzamer maken”, vervolgt Hans Wynant. “Daartoe zette het bedrijf een groot aantal stappen in haar nieuwe locatie, zoals zonnepanelen en waterzuivering. Maar liefst 95 procent van het verbruikte water in de productie wordt daardoor opnieuw gebruikt. We investeerden ook in een inductieoven met 100 procent rendement voor het opwarmen van staal, een infraroodoven voor de laklijn met een minimum aan overschot en verspilling van energie, ledverlichting met aan- en uitsensor,… We zetten ook in op samenwerking met Europese leveranciers met hoge kwaliteitsnormen, waardoor de transportafstand en dus de CO2-uitstoot ook is verkleind. Tot slot houden we rekening met duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden, een verbeterd afvalbeheer door recyclage en hergebruik, beperking van verpakking en een ecologisch laksysteem voor de afwerking van gereedschappen. Zo kijkt De Pypere verder naar de toekomst.”

Rondleiding

Het 150-jarig bestaan van het bedrijf en de nieuwe gebouwen waren de aanleiding om met alle klanten en partners te vieren tijdens een tweedaags evenement, waar iedereen tijdens een rondleiding met eigen ogen de zorgvuldigheid, vakmanschap en toewijding om tot kwalitatief gereedschap te komen, kon zien