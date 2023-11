Bekaert ziet omzet zakken

Staaldraadproducent Bekaert heeft over de eerste negen maanden van het jaar minder omzet gedraaid. Dat blijkt uit de resultaten van de groep uit Zwevegem.

Bekaert – waarvan de staalkoord terug te vinden is in bijna een op de drie autobanden die wereldwijd worden gemaakt – realiseerde een omzet van 3,355 miljard euro in de eerste negen maanden van het jaar. Dat is een daling met 13 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

De groep verwijst onder meer naar prijszetting door lagere grondstofkosten, maar ook lagere volumes en valuta-effecten.

Voor het hele jaar verwacht Bekaert een omzet van ongeveer 4,3 miljard euro. “De groep verwacht dat de uitdagende marktomgeving in de meeste regio’s zal aanhouden tot in het eerste kwartaal van 2024 en Bekaert zal zich blijven richten op het succesvol managen van deze druk, zoals het tot nu toe heeft gedaan in 2023”, klinkt het.