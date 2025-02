Bekaert zegt “goed gepositioneerd” te zijn om invoertarieven van Trump het hoofd te bieden

Bekaert-CEO Yves Kerstens maakt zich sterk dat zijn bedrijf “goed gepositioneerd” is om de huidige geopolitieke context en handelsoorlog het hoofd te bieden. Dat heeft Kerstens vrijdag gezegd aan Belga. Bekaert beschikt namelijk over productiesites in verschillende delen van de wereld, ook in de Verenigde Staten.

Bij de bekendmaking van de jaarresultaten kondigde de metaalverwerker vrijdag aan dat hij ervan uitgaat dat in 2025 de zwakke marktomstandigheden zullen aanhouden “vooral in het licht van invoerrechten en tarieven”. Toch maakt Bekaert zich daar niet al te veel zorgen over, net omdat het bedrijf overal lokaal produceert en op die manier zich snel kan aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

Focus op producten met hogere marge

Kerstens deelde voorts nog mee dat Bekaert zich verder wil positioneren op groeidomeinen, met een focus op producten met een hogere marge. Op dat vlak bekijkt het bedrijf met hoofdzetel in Zwevegem eventuele overnames, maar ook afstotingen. Vrijdag maakte Bekaert nog bekend dat het de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Costa Rica, Ecuador en Venezuela had verkocht aan staalgroep Grupo AG.

De bedoeling van het bedrijf is voorts om in de vier divisies (rubberversterking, staaldraadoplossingen, Specialty Businesses, BBRG) een marge van tien procent te bereiken. In 2024 was dat enkel het geval voor de staaldraadtoepassingen en de Speciality Businesses.

De jaarresultaten van Bekaert lagen in lijn met de analistenverwachtingen. De geconsolideerde omzet kwam 8,6 procent lager uit op 4 miljard euro. De volumes lagen 3,5 procent lager. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 10,3 procent naar 348 miljoen euro.