Bekaert voegt Schotse technologie toe aan verankeringssysteem voor drijvende windmolens

De staaldraadproducent Bekaert, met hoofdzetel in Zwevegem, neemt een meerderheidsbelang in het Schotse bedrijf Flintstone Technology. Dat bedrijf is gespecialiseerd in oplossingen voor de verankering van windmolens op zee, zo meldt Bekaert vrijdag in een persbericht.

Flintstone Technology is gevestigd in Dundee, in het oosten van Schotland. Het “biedt een waaier aan producten en diensten aan, waaronder connectoren en spansystemen voor de grote ankerlijnen die bij drijvende windmolenparken ingezet worden om de turbines aan de zeebodem te verankeren”, zegt Bekaert.

De staaldraadproducent verwacht dat “de opkomende industrie van drijvende offshorewind” de vraag naar de producten van Flintstone zal doen toenemen. De connectoren en aanspansystemen van het Schotse bedrijf zullen worden gecombineerd met synthetische kabels (MoorLine) van Bekaert. “Daardoor hebben klanten nu toegang tot één synthetische verankeringsoplossing.”

In het persbericht worden geen financiële details gegeven over de deal.